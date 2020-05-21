Иркутский планетарий получил мини-грант на приобретение оборудования для онлайн-наблюдений

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий получил один из 14 мини-грантов Международного общества планетариев (International Planetarium Society, IPS) в размере 500 долларов США на приобретение оборудования для онлайн-наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба организации.

– Планетарии всего мира сейчас испытывают трудности, поскольку их работа приостановлена из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому IPS объявило конкурс мини-грантов, чтобы поддержать развитие просветительских проектов, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Мы приобретем на средства гранта оборудование для организации трансляции совместных астрономических наблюдений с нашими коллегами из других стран.

На конкурс Международного общества планетариев поступило 45 заявок, организаторы выбрали 14 из них для предоставления финансирования. Иркутский планетарий – единственная организация из России, получившая такую поддержку. Среди победителей – планетарии из Алжира, Аргентины, Бразилии, Ганы, Индии, Кении, Коста-Рики, Ливана, Мексики, Намибии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Международное общество планетариев (International Planetarium Society, IPS) – крупнейшее в мире профессиональное сообщество, объединяющее планетарии 50 стран.