Иркутский планетарий приглашает горожан понаблюдать за метеоритным потоком Дракониды

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий приглашает горожан 8 октября понаблюдать за метеоритным потоком Дракониды в Мамонах Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба планетария, «Родительской кометой» метеорного потока Дракониды является комета 21Р/ Джакобини-Циннера, открытая 20 декабря 1900 года французским астрономом Мишелем Джакобини и переоткрытая его коллегой из Германии Эрнстом Циннером в октябре 1913 года. Период ее обращения составляет 6,6 года. Пыль из ядра этой кометы, выбрасываемая при сближении с Солнцем, пополняет облако пылинок, через которое Земля проходит в начале октября.

– На ближайшем от Земли и Солнца расстоянии – 58 млн км – эта комета была совсем недавно, 10 сентября 2018 года – мы наблюдали ее на тридцать девятой серии выездных наблюдений на Глубокой, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Это внушает определенный оптимизм: возможно, поток будет более активным. Дракониды отличаются нестабильной интенсивностью – обычно за час можно насчитать до десятка метеоров, однако иногда наблюдаются всплески активности потока. Например, в 1933 году это был настоящий «звездный ливень» – несколько тысяч метеоров в час, а в 2011 году интенсивность потока составила 300 метеоров в час. Кстати, ночь с 8 на 9 октября 2018 года будет безлунной – это повышает наши шансы увидеть метеоры.

Метеоры – пылинки, которые оставляют на небе яркие следы, испаряясь от трения в верхних слоях атмосферы, слишком маленькие и быстрые. Поэтому оптические приборы для наблюдения метеорных потоков не нужны – это одно из немногих астрономических явлений, которые наблюдаются невооруженным глазом. Для наблюдения желательно выбирать место вдали от ярких источников света – так можно увидеть больше «падающих звезд».

Иркутский планетарий организует наблюдения метеорного потока Дракониды в понедельник, 8 октября, с 20 до 22 часов в парке рядом с Домом культуры поселка Мамоны (5 км от Иркутска). В программе – лекция о метеорном потоке, раздача информационных материалов, подсчет метеоров.

Участие в наблюдениях бесплатное. С собой можно взять складные стульчики или кресла, чай в термосах. Одеваться необходимо очень тепло.

Мероприятие проходит в рамках Всемирной недели космоса (World Space Week).