|Наука
|26.11.2019
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Иркутский планетарий приглашает увидеть Вселенную глазами Щелкунчика
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Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу – полнокупольный концерт «Щелкунчик». В основе концерта лежит музыка одноименного балета Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, остальные инструменты – в записи.
– Нам хотелось, чтобы зрители увидели Вселенную глазами Щелкунчика – вымышленного героя, который может невозможное: двигаться со скоростями, большими, чем скорость света и оказываться в разных точках пространства в любое время, – говорит Андрей Гедеон.
Как сообщает пресс-служба планетария, визуальное сопровождение концерта – космические пейзажи и полеты между разными уголками Вселенной – разработали и воплотили на куполе выпускники физического факультета ИГУ Георгий Буков и Иван Малых. Черные дыры, нейтронные звезды, планета Земля и бесконечно далекие от нас планеты у других звезд, планетарные туманности и звездные скопления, структура обозримой Вселенной и столкновения галактик – все это можно увидеть за час концерта.
– Мы убедились, что бессмертная музыка великих композиторов прекрасно сочетается с темой космоса, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – В 2017 году состоялась премьера нашего первого такого проекта – концерта «Бетховен. Симфония №9». Он успешно звучал и звучит в Иркутске, был представлен на международном фестивале полнокупольных программ в Чехии. И наш новый проект, конечно, мы тоже готовы показать коллегам из других городов и стран.
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