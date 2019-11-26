Иркутский планетарий приглашает увидеть Вселенную глазами Щелкунчика

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу – полнокупольный концерт «Щелкунчик». В основе концерта лежит музыка одноименного балета Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, остальные инструменты – в записи. – Нам хотелось, чтобы зрители увидели Вселенную глазами Щелкунчика – вымышленного героя, который может невозможное: двигаться со скоростями, большими, чем скорость света и оказываться в разных точках пространства в любое время, – говорит Андрей Гедеон. Как сообщает пресс-служба планетария, визуальное сопровождение концерта – космические пейзажи и полеты между разными уголками Вселенной – разработали и воплотили на куполе выпускники физического факультета ИГУ Георгий Буков и Иван Малых. Черные дыры, нейтронные звезды, планета Земля и бесконечно далекие от нас планеты у других звезд, планетарные туманности и звездные скопления, структура обозримой Вселенной и столкновения галактик – все это можно увидеть за час концерта. – Мы убедились, что бессмертная музыка великих композиторов прекрасно сочетается с темой космоса, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – В 2017 году состоялась премьера нашего первого такого проекта – концерта «Бетховен. Симфония №9». Он успешно звучал и звучит в Иркутске, был представлен на международном фестивале полнокупольных программ в Чехии. И наш новый проект, конечно, мы тоже готовы показать коллегам из других городов и стран. КООРДИНАТЫ: Премьера полнокупольного концерта «Щелкунчик» состоится в Иркутском планетарии 1 декабря 2019 года в 19:30. Последующие исполнения запланированы на 6,7,8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 декабря, а также на новогодние праздники. Начало концертов в 19:30, 15 и 29 декабря также состоятся дневные исполнения в 15:00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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