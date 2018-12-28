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29.12.2018

Иркутский планетарий приглашает в январе понаблюдать за Солнцем, Марсом, Венерой и глубоким космосом

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Астрономическая обсерватория Иркутского планетария анонсировала план наблюдений на январь 2019 года.

Как сообщает пресс-служба организации, каждый день в течение всего января в обсерватории продолжатся наблюдения Солнца с 11:30 до 16:00 часов, и наблюдения Марса с 18:00 до 21:00 часов.

Наблюдения Солнца проводятся через телескоп, оборудованный специальным фильтром с узкой полосой пропускания, который позволяет увидеть детали хромосферы главной звезды Земли. Планета Марс наблюдается через основной инструмент обсерватории – 170-миллиметровый телескоп-рефрактор с применением увеличений 89 и 167 крат. Великое противостояние 27 июля 2018 года позади – Марс продолжает отдаляться от нас, в январе расстояние до него составит почти 200 млн км. Видимый диаметр планеты в это время уменьшится с восьми до семи секунд дуги.

С 10 января в астрономической обсерватории Иркутского планетария будут проводиться наблюдения Луны. С 10 по 18 января они будут начинаться в 17:00, а с 19 по 22 января – в 19:00.

С 23 по 31 января обсерватория будет проводить утренние наблюдения Луны и Венеры с 06:00 до 08:00 часов.

– Помимо наблюдений в обсерватории в 130-м квартале мы также проведём уже сорок третью по счёту серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – С 1 по 9 января каждый ясный вечер мы будем выезжать на 72-й км Култукского тракта и наблюдать объекты глубокого космоса через телескоп 300 мм в диаметре. В программе наблюдений – не только традиционные «зимние» объекты – рассеянные звёздные скопления в созвездиях Персея и Возничего, галактики в созвездии Большой Медведицы, звёздное скопление Плеяды в созвездии Тельца, Большая туманность Ориона – но и самая яркая комета за последние несколько лет: 46P/Виртанена. На загородном небе она должна быть видна невооружённым глазом – мы это проверим.

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