Иркутский ученый на международном форуме рассказал о развитии маркшейдерского дела в России

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В столице Албании Тиране по инициативе иркутского ученого, президента Международного союза маркшейдеров ISM Анатолия Охотина состоялась научно-практическая конференция.

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, интерес к профессиональному форуму проявили 120 маркшейдеров из Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Швейцарии и Ирландии.

Напомним, что в марте этого года заведующий кафедрой маркшейдерского дела и геодезии ИРНИТУ Анатолий Охотин побывал с визитом в Политехническом университете Тираны, который является старейшим вузом в стране.

Программу научно-практической конференции составили шесть секций, посвященных BIM-технологиям, маркшейдерским съемкам, ГИС-технологиям и так далее. Профессор Анатолий Охотин приветствовал коллег на пяти языках и выступил с докладом о развитии маркшейдерского дела в России, рассказал о достижениях сотрудников университета. По итогам работы конференции в качестве члена наградного комитета он вручил главный приз самому активному докладчику.

Анатолий Охотин рассказал, что провел ряд переговоров с представителями каждой страны. Участники конференции запланировали организовать очередную Летнюю школу для талантливых студентов маркшейдеров и геодезистов на берегах Адриатики.

– Предполагается, что образовательный проект Summer school, который впервые состоялся в 2016 году на берегах Байкала по инициативе ИРНИТУ, пройдет в районе Бутринти – это археологический музей-заповедник на юге страны. Как утверждают историки, амфитеатр Бутринти был построен построенный в 3 веке до н.э. Сейчас там ведутся археологические раскопки, – рассказал Анатолий Охотин. – Я предложил отсканировать древние постройки, используя самые новые технологии. Эта идея сейчас оформляется на государственном уровне. Надеемся, что ее поддержит Министерство туризма Албании. Нам готовы оказать содействие мировые производители оборудования и инженерных решений для измерительных геодезических задач. Свои приборы предоставят компании Leica Geosystems и Trimble. Летняя школа объединит способных студентов из вузов балканских стран и России.

В рамках зарубежной командировки Анатолий Охотин также побывал в Бельгии. Важнейшим итогом переговоров стала договоренность вступления Бельгии в Международный союз маркшейдеров. Это событие произойдет на Всемирном конгрессе ISM, который состоится в сентябре 2019 года в Иркутске.