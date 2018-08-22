Иркутян 25 августа приглашают на «Сутки в космосе» – послушать лекцию и понаблюдать планеты

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии 25 августа проведут бесплатную публичную лекцию «Малые тела Солнечной системы: от пылинки до Плутона». Ее прочитает кандидат химических наук из Иркутска Алексей Бельских.

Как сообщает пресс-служба планетария, при ясной погоде также состоятся наблюдения в телескоп: можно будет увидеть яркие планеты – Юпитер, Сатурн, Марс. Любителей астрономии приглашают присоединиться со своими инструментами.

Напомним, просветительский проект «Сутки в космосе» стартовал 24 января 2018 года. Ежемесячно в Иркутске проходят бесплатные публичные лекции и наблюдения космических объектов. Каждое такое мероприятие рассчитано на два часа – таким образом, за год иркутяне и гости города «проведут в космосе» целые сутки.

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Мероприятие будет проходить на набережной реки Ангара у памятника Александру Третьему. Оно начнется в 20:00 и продлится до 22:00.