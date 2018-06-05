Иркутян приглашают на экспозицию музея оптики и иллюзий «Фантаст» на ледоколе «Ангара»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка иркутского музея иллюзий и оптики «Фантаст» с 6 июня будет работать на ледоколе «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея. В день открытия, 6 июня, выставку можно посетить бесплатно с 11.00 до 19.00.

Экспонаты музея демонстрируют гостям особенности человеческого восприятия, а также оптические явления, вызывающие удивление и желание разобраться в увиденном. Выставка ориентирована на широкую возрастную аудиторию.

Посетители увидят галерею 3D картин, узнают об истории докинематографической анимации, попробуют самостоятельно изготовить оптические игрушки, испытают симулятор полета на дельтаплане и побывают на другие сеансах виртуальной реальности.

Большой интерес на выставке представляют комната Эймса, искажающая размеры людей, аттракционы «Говорящая голова», «Каюта на боку», зеркальная ростовая призма.

Кроме того, посетителям покажут примеры иллюзий восприятия цвета, размера, формы, расскажут о свете как части шкалы электромагнитного излучения, понятии цвета, принципе смешения цветов, поляризации света.

Среди экспонатов есть оптические приборы, в том числе геодезические, военные, исследовательские, и голограммы.

Стоимость билетов: взрослые – 300 рублей, дети от шести до 18 лет – 200 рублей, дети до пяти лет включительно, инвалиды первой, второй группы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий – бесплатно, группы детей свыше 10 человек – 150 рублей на человека, вход сопровождающего и (или) одного из родителей ребенка – бесплатно. Фотографирование бесплатное.

Выставка будет работать с 11.00 до 19.00 (летнее время); с 10.00 до 18.00 – зимнее время. Телефон для справок 35-81-48.