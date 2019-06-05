Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают на интерактивную выставку «Цвет и Свет», подготовленную «Экспериментарием». Она открылась в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Как сообщают в пресс-службе краеведческого музея, на выставке представлено более 50 экспонатов, посвященных различным оптическим явлениям, а также особенностям восприятия человеком цвета и света. Все предметы на выставке можно трогать руками и ставить собственные эксперименты. Посетителям покажут целый ряд новых демонстрационных приборов. Здесь можно будет рисовать светом и складывать цвета, исследовать свойства радуги и голограмм, а также линз различных форм и размеров. Можно будет даже создать собственные мультфильмы, рисунки на песке и светопоглощающей поверхности. Пресс-служба «Экспериментария» информирует, что в период выставки будут проходить тематические мастер-классы, посвященные цвету и свету для детей и их родителей, на которых можно будет создать свою оптическую игрушку и забрать ее на память. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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