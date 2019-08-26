|Наука
|27.08.2019
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Иркутян приглашают на конференцию «Росгеология. В поисках новых открытий»
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Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17-18 октября 2019 года на базе Иркутского геофизического подразделения АО «Росгеология» пройдет четвертая научно-практическая конференция «Росгеология. В поисках новых открытий». Об этом сообщают организаторы.
Цель конференции – обмен опытом решения геологических задач при поисках месторождений полезных ископаемых, внедрение новых методических и технологических решений в производственный процесс геолого-геофизических исследований, формирование и укрепление сотрудничества между отраслевыми учреждениями, в том числе высшего и среднего профессионального образования.
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
– региональные геолого-геофизические работы;
– новые идеи в геологии нефти, газа, и месторождений рудных полезных ископаемых;
– изучение перспектив нефтегазоносности и глубокозалегающих горизонтов осадочного чехла и фундамента;
– поиск и разработка новых месторождений нефти и газа, прогнозирование крупных скоплений углеводородов;
– новые методы и методики геофизических исследований, комплексирование геофизических методов;
– геологические результаты геофизических исследований;
– инженерные геолого-геофизические изыскания;
– геохимическое сопровождение геолого-геофизических работ;
– информационные технологии и автоматизация в газонефтяной отрасли.
К участию в конференции приглашаются специалисты, молодые ученые, студенты, аспиранты ВУЗов и институтов в области наук о Земле.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются в электронном виде до 6 сентября 2019 года по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
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