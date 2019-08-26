Иркутян приглашают на конференцию «Росгеология. В поисках новых открытий»

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17-18 октября 2019 года на базе Иркутского геофизического подразделения АО «Росгеология» пройдет четвертая научно-практическая конференция «Росгеология. В поисках новых открытий». Об этом сообщают организаторы. Цель конференции – обмен опытом решения геологических задач при поисках месторождений полезных ископаемых, внедрение новых методических и технологических решений в производственный процесс геолого-геофизических исследований, формирование и укрепление сотрудничества между отраслевыми учреждениями, в том числе высшего и среднего профессионального образования. В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы: – региональные геолого-геофизические работы; – новые идеи в геологии нефти, газа, и месторождений рудных полезных ископаемых; – изучение перспектив нефтегазоносности и глубокозалегающих горизонтов осадочного чехла и фундамента; – поиск и разработка новых месторождений нефти и газа, прогнозирование крупных скоплений углеводородов; – новые методы и методики геофизических исследований, комплексирование геофизических методов; – геологические результаты геофизических исследований; – инженерные геолого-геофизические изыскания; – геохимическое сопровождение геолого-геофизических работ; – информационные технологии и автоматизация в газонефтяной отрасли. К участию в конференции приглашаются специалисты, молодые ученые, студенты, аспиранты ВУЗов и институтов в области наук о Земле. Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются в электронном виде до 6 сентября 2019 года по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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