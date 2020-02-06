Иркутян приглашают на новый сезон проекта «Научные weekend-ы»

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Завтра, 8 февраля, в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ пройдет первая лекция пятого сезона просветительско-образовательного проекта «Научные weekend-ы». Как сообщает пресс-служба вуза, участникам предлагается послушать и обсудить вместе с лектором, преподавателем института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Екатериной Стародворской тему «От реальности к виртуальному миру и обратно: как язык помог нам в освоении интернета и что произошло потом». – Интернет так давно и прочно вошел в нашу жизнь, стал нам настолько необходим, что мы плохо помним то время, когда языковые средства, описывающие наше поведение в интернете, называющие разного рода виртуальные объекты, только появились. Эти средства не возникли ниоткуда – наш язык выделил целый ряд уже существующих в нем единиц для освоения нового, виртуального пространства. Это пространство, также как реальная действительность, «размечено» для нас словами – именно язык позволил нам структурировать наше представление об интернете. На лекции мы обсудим основной механизм такого структурирования, а также более внимательно присмотримся к функционированию относительно новых единиц, связанных с интернет-пространством, – сказала Екатерина Стародворская. «Научные weekend-ы» – это просветительско-образовательный проект, реализующийся специально для любознательных иркутян Иркутским государственным университетом и клубом молодых ученых «Альянс». Каждую субботу ученые и преподаватели университета выступают с публичными лекциями на самые актуальные темы. Они рассказывают о разном с точки зрения науки, причем не просто информируют слушателей, а обсуждают с ними эти темы. В пятом сезоне проекта прозвучат 12 лекций. Особенностью станут дискуссия о будущем системы расселения в Сибири с участием трех спикеров и короткие ознакомительные лекции о том, за что давали Нобелевские премии в 2019 году. Завершится сезон выступлением, на котором слушатели познакомятся с научным взглядом на проблему мистических НЛО. РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ: • 8 февраля – «От реальности к виртуальному миру и обратно: как язык помог нам в освоении интернета и что произошло потом (на материале русского и польского языков)», Екатерина Стародворская, преподаватель института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, аспирантка университета имени Адама Мицкевича (Польша). • 15 февраля – «Основы корейского «экономического чуда» или чеболи – драйверы корейской экономики», Евгения Колодина, заведующая кафедрой восточных языков МИЭЛ ИГУ, председатель объединения преподавателей корейского языка российских университетов. • 22 февраля – «Время первых: о создании Союза советских художников в Восточно-Сибирском крае, 1930-е гг.», Яна Лисицина, доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ, член союза художников России и журналистов России, член ассоциации искусствоведов. • 29 февраля – дискуссия «Будущее системы расселения в Сибири: управляемое сжатие или новое освоение?», Константин Григоричев, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, Денис Воронов, председатель общественного движения «Регенерация города», Сергей Астафьев, заместитель заведующего кафедрой инженерно-экономической подготовки Байкальского государственного университета. • 7 марта – «Образ Америки в советском кино 1920-1940-х гг.», Дмитрий Козлов, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ. • 14 марта – «За что давали Нобелевские премии в 2019 году?»: • по литературе – Екатерина Сумарокова, старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ; • по экономике – Надежда Грошева, декан Сибирско-американского факультета Байкальской международной бизнес-школы ИГУ; • премия мира – Сергей Шмидт, доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ. • 21 марта – «За что давали Нобелевские премии в 2019 году?»: • по химии – Алексей Вильмс, декан химического факультета ИГУ; • по физике – Николай Буднев, декан физического факультета ИГУ; • по физиологии/медицине – Игорь Гутник, профессор кафедры физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета ИГУ. • 28 марта – «Картина мира китайцев: о языке и культуре», Светлана Стефановская, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. • 4 апреля – «Почему «умные» не всегда богатые: актуальные вопросы, адекватные ответы», Татьяна Фальковская, ученый секретарь ученого совета Института социальных наук ИГУ, руководитель НПЦ «Креативный город». • 11 апреля – «Сибирский след в песенной летописи войны», Иван Колокольников, преподаватель Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. • 18 апреля – «Новые ресурсы конкурентоспособности и развития территорий», Надежда Калюжнова, профессор кафедры прикладной информатики и документоведения факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ. • 25 апреля – «Вспоминая старую тему. О неопознанном в небе», Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ. КООРДИНАТЫ: • Лекции проходят в современном образовательном пространстве Научной библиотеки имени Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Вход свободный. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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