|Наука
|27.04.2018
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Иркутян приглашают провести очередные «Сутки в космосе» 28 апреля у памятника царю
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Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у памятника Александру Третьему 28 апреля состоится очередной вечер из цикла просветительских мероприятий «Сутки в космосе».
Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, в 19:00 начнется лекция, посвященная внутренним планетам Солнечной системы – Венере и Меркурию. Затем же, если погода будет ясной, все желающие смогут посмотреть на Венеру в телескоп.
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