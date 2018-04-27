Иркутян приглашают провести очередные «Сутки в космосе» 28 апреля у памятника царю

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у памятника Александру Третьему 28 апреля состоится очередной вечер из цикла просветительских мероприятий «Сутки в космосе».

Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, в 19:00 начнется лекция, посвященная внутренним планетам Солнечной системы – Венере и Меркурию. Затем же, если погода будет ясной, все желающие смогут посмотреть на Венеру в телескоп.

СПРАВКА:

Проект «Сутки в космосе» начался в январе 2018 года. Ежемесячно на площади у памятника Александру Третьему любители астрономии и иркутский планетарий проводят бесплатные публичные лекции и наблюдения в телескоп. В январе мероприятие было посвящено Луне, в феврале – Большой туманности Ориона, в марте – международным инициативам в области популяризации астрономии.