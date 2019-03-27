ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Наука
28.03.2019

Иркутян приглашают в планетарий на бесплатные лекции по астрофизике

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском планетарии 2 и 4 апреля состоятся две бесплатные лекции по астрофизике.

Как сообщают «Вести Иркутск», астрофизики Дмитрий Костюнин и Андреас Хаунгс расскажут иркутянам о происхождении космических лучей, о крупнейшем в мире телескопе и о частицах сверхвысоких энергий.

Дмитрий Костюнин 2 апреля прочитает лекцию «Астрономия самых высоких энергий», а Андреас Хаунгс 4 апреля – «Загадки происхождения космических лучей».

КООРДИНАТЫ:

  • Обе лекции пройдут по адресу: Иркутск, ул. Седова, 30. Начало в 19:30. Вход свободный, но требуется предварительная запись по телефону: 8 (3952) 79-79-09 (доб. 1).

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске