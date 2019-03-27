|Наука
|28.03.2019
|
|
Иркутян приглашают в планетарий на бесплатные лекции по астрофизике
|
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском планетарии 2 и 4 апреля состоятся две бесплатные лекции по астрофизике.
Как сообщают «
Дмитрий Костюнин 2 апреля прочитает лекцию «Астрономия самых высоких энергий», а Андреас Хаунгс 4 апреля – «Загадки происхождения космических лучей».
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: