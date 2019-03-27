Иркутян приглашают в планетарий на бесплатные лекции по астрофизике

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском планетарии 2 и 4 апреля состоятся две бесплатные лекции по астрофизике.

Как сообщают « Вести Иркутск », астрофизики Дмитрий Костюнин и Андреас Хаунгс расскажут иркутянам о происхождении космических лучей, о крупнейшем в мире телескопе и о частицах сверхвысоких энергий.

Дмитрий Костюнин 2 апреля прочитает лекцию «Астрономия самых высоких энергий», а Андреас Хаунгс 4 апреля – «Загадки происхождения космических лучей».

КООРДИНАТЫ:

Обе лекции пройдут по адресу: Иркутск, ул. Седова, 30. Начало в 19:30. Вход свободный, но требуется предварительная запись по телефону: 8 (3952) 79-79-09 (доб. 1).