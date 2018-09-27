Иркутян зовут на наблюдения за Сатурном и Марсом

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Иркутской области 29 сентября проведут бесплатную публичную лекцию «Увидеть грани реальности». Об этом сообщили в иркутском планетарии.

На лекции расскажут о различных способах наблюдения Вселенной. При ясной погоде также можно будет в телескоп увидеть яркие планеты – Сатурн и Марс.

– Мы будем беседовать о телескопах и астрономических наблюдениях в видимой части электромагнитного излучения, как первой грани постигаемой реальности, - говорит автор лекции, любитель астрономии из Иркутска, кандидат химических наук Алексей Бельских. – Затем поговорим о других «гранях» – диапазонах электромагнитного излучения: инфракрасном, радио и рентген-диапазонах, о частицах высоких энергий, и в итоге придём к обсуждению гравитационно-волновой астрономии.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие будет проходить на набережной Ангары у памятника Александру Третьему. Оно начнётся в 19:00 и продлится до 21:00.