Иркутян зовут наблюдать за растущей Луной

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Астрономическая обсерватория Иркутского планетария до 13 сентября проводит наблюдения за Луной. Об этом сообщает пресс-служба планетария. С 4 по 13 сентября растущая Луна перемещается по созвездиям Весов, Скорпиона, Змееносца, Стрельца, Козерога и Водолея. Кроме того, 5 и 6 сентября Луна будет наблюдаться рядом с Юпитером, причём 6 сентября её сближение с самой крупной планетой Солнечной системы будет максимальным. Луна при этом будет в фазе первой четверти. А 8 сентября Луна будет наблюдаться рядом с Сатурном. В последний день наблюдений, 13 сентября, единственный естественный спутник Земли будет в апогее орбиты – на расстоянии 406 тысяч 377 км от центра нашей планеты. В этот же день наступит полнолуние, а Луна будет наблюдаться рядом с планетой Нептун. КООРДИНАТЫ: Наблюдения проводятся каждый ясный вечер с 20:30 по адресу: улица Седова, 30. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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