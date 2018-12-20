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20.12.2018

Иркутян зовут провести последние в этом году часы «Суток в космосе» 22 декабря

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у памятника Александру Третьему 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, в 19:00 состоится последний в 2018 году вечер в рамках просветительского проекта «Сутки в космосе». В программе – заключительная лекция «От начала времен», розыгрыш пригласительных билетов в иркутский планетарий и, при условии ясной погоды – наблюдения Марса в телескоп.

– Конец года – время подводить итоги. В течение всех 11 предыдущих вечеров мы говорили о большом мире вокруг нас – от соседки Луны до самых далеких окраин наблюдаемой Вселенной, – говорит автор проекта, любитель астрономии, кандидат химических наук Алексей Бельских. – На заключительном вечере мы снова пронесемся по Вселенной, вспомним основные интересные моменты, связанные с разными типами небесных объектов и попытаемся уместить ключевые представления современной астрономии в беседу продолжительностью один час. Это сложный вызов, но в космосе не бывает проторенных дорог, и подобно Стивену Хокингу, мы составим свою «кратчайшую историю времени», в которой найдется место всему – от квантовых флуктуаций вакуума до галактических сверхскоплений.

Как сообщает пресс-служба планетария, в течение лекции будут разыграны билеты туда – их получат те, кто правильно ответит на вопросы викторины.

Напомним, иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии начали просветительский проект «Сутки в космосе» 24 января 2018 года. Ежемесячно в течение года в Иркутске на набережной Ангары у памятника Александру Третьему проходили бесплатные публичные лекции и наблюдения космических объектов. Каждое такое мероприятие рассчитано на два часа – таким образом, за год иркутяне и гости города «провели в космосе» целые сутки.

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