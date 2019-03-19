Иркутян зовут «путешествовать по планетами» на Неделях науки ИГУ

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 марта по 21 апреля 2019 года будут проходить Недели науки ИГУ. Об этом сообщают организаторы.

Недели науки ИГУ – ежегодное событие для всех жителей Иркутска. Через популяризацию науки организаторы стремятся развивать регион. Команда Студенческого научного общества ИГУ готова предложить обновлённые форматы знакомства с научными достижениями разных областей. Тема этого года – «Путешествие по планетам».

– Участников ждет настоящее приключение. Наблюдение за космическими телами, знакомство с ведущими специалистами города, школа программирования и это лишь малая часть, – говорят организаторы.

Полная программа Недель науки ИГУ размещена на сайте Студенческого научного общества .