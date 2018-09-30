Иркутянам 1 октября представится шанс увидеть МКС в вечернем небе

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная космическая станция (МКС) 1 октября в 20:30 пройдет в небе над Иркутском на высоте 81 градус. Об этом на своей странице в соцсети «Фэйсбук» сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

МКС будет двигаться почти строго с запада на восток. На ее борту находятся пять человек, высота составляет около 450 км, скорость – около 8 км/с. Как отметил Сергей Язев, яркость МКС будет близка к яркости Венеры.