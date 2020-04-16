Иркутянам 17 апреля прочтут онлайн-лекцию об электромагнитных волнах

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для иркутян 17 апреля директор АНО «Звёздный десант» Михаил Меркулов прочтёт онлайн-лекцию на тему «Электромагнитные волны вокруг нас, вокруг нашей жизни, в наших путешествиях. Опасны ли они или наоборот?». Об этом сообщается на странице сообщества «Наука Байкал тур» в соцсети «Фейсбук».

Михаил Меркулов является популяризатором астрономии, астрофизики, преподавателем в детской школе «Космонавтов», а также постоянным лектором на экскурсии по обсерваториям Тункинской долины.

– На своей лекции он раскроет нам глаза на электромагнитные волны, узнаем о них больше, что за очередные «микробы» витают в нашем пространстве и чем они нам грозят или наоборот , – отмечается в анонсе.

Возраст слушателей начиная с 5 класса. Вебинар начнётся в 19.00 через платформу «Zoom». Заявку на участие необходимо отправить в комментариях к посту о мероприятии .