Иркутяне до 1 декабря смогут понаблюдать за ярчайшей звездой Сириус

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 ноября по 1 декабря астрономическая обсерватория Иркутского планетария проводит пятьдесят четвёртую серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. - Мы начнём наблюдения с галактики Андромеды и двойного рассеянного звёздного скопления в Персее, и продолжим их зимними объектами - рассеянным звёздным скоплением Плеяды и Крабовидной туманностью в Тельце, рассеянными звёздными скоплениями в Возничем, а также Большой туманностью Ориона. И всё это время над горизонтом будет находиться ярчайшая звезда всего неба - Сириус, - говорится в сообщении. Сириус – одна из ближайших звезд к Земле. Она находится на расстоянии 8,6 световых лет. Сириус в два раза массивнее Солнца и гораздо более горячий - температура его видимой поверхности составляет 9 тысяч 400 градусов Цельсия (у Солнца - 5 тысяч 500 градусов). У него есть звезда-компаньон - Сириус B. Это белый карлик, масса которого примерно равна солнечной, а размеры соответствуют размеру нашей планеты. Примерно 120 миллионов лет назад эта звезда прошла стадию красного гиганта и сбросила свою оболочку, что обогатило металлами Сириус А. КООРДИНАТЫ: Участники наблюдения встречаются в кафе «Каретный двор» на 72-м километре Култукского тракта с 22:00 до 23:00 каждый ясный вечер в период с 22 ноября по 1 декабря.

Наблюдения начинаются в 23:00 и продолжаются до 2:00.

Участие платное. Справки по телефону: 8-914-948-04-64. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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