К сельскохозяйственной «пятилетке» Иркутской области намерены привлечь науку

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Учёные из Иркутской области обеспечат методическое и научное сопровождение формирования и выполнения Государственного плана социально-экономического развития региона по направлению сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Речь, в том числе, идет об использовании современных технологий, адаптированных сортов сельскохозяйственных культур интенсивного типа, высокопродуктивных пород скота, научно обоснованных рационов кормления сельскохозяйственных животных.

Среди тех, кого областной Минсельхоз Иркутской области планирует привлечь к этой работе, сотрудники Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского, Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, филиала Россельхозцентра по Иркутской области, филиала по Иркутской области Госсорткомиссии.

Министерство сельского хозяйства Приангарья уже провело с представителями научных учреждений совещание, где были представлены все наработки по Госплану развития сельского хозяйства в регионе.

Напомним, министерство сельского хозяйства Иркутской области активно ведет работу с территориями по формированию предложений в Госплан социально-экономического развития региона. Пятилетний план развития Иркутской области создают по инициативе губернатора Сергея Левченко.