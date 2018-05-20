Кедры в Иркутской области обследуют с помощью дрона

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжают искать способы борьбы с водянкой, из-за которой усыхают кедры. В этом году учёным помогут новые технологии. Для исследований задействуют дрон. Об этом стало известно 18 мая за круглым столом в Иркутском научном центре ИНЦ СО РАН.

О распространившейся в тайге Иркутской области водянке активно заговорили около трёх лет назад. В этом году сотрудники СИБИФРа СО РАН будут оценивать реальные масштабы поражения. Предварительные рекогносцировочные работы в тех местах, где точно известно, что деревья ослабли, уже проведены. С помощью квадрокоптера учёные намерены картографировать очаги поражения.

Кстати, специалисты говорят, что от водянки страдают темнохвойные леса – кедр и пихта. Но кедр страдает больше всего из-за «изнасилования человеком», добывающим орехи.

– По-другому, это уже сложно назвать. Человек приходит и дерево до такой степени колотят, что он начинает слезами течь. Мы даём повод водянке быть, – говорят представители СИБИФРа. – Это очень распространённый возбудитель, есть почти везде, но просто неактивен. Если появляются условия для заселения, леса заболевают.

Как отметил доктор биологических наук, профессор Владимир Моложников, больше всего от водянки страдают леса Бабушкинского, Слюдянского лесничества, а также Байкальского заповедника в Бурятии. Однако есть эта проблема и в Саянах, где нога человека почти не ступает, по крайней мере, там нет охотников за шишками.

Напомним, ранее для определения жизнеспособности кедров, повреждённых различными болезнями, в Иркутской области предложили использовать фурье-спектрометр – оптический прибор для анализа содержания веществ в газовой пробе.