Константин Апарцин стал директором ИНЦ СО РАН

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Константин Апарцин 28 апреля 2018 года вступил в должность директора Иркутского научного центра СО РАН. Соответствующий приказ подписан главой ФАНО Михаилом Котюковым 26 апреля 2018 года. Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). Явка составила 80%. В результате 12 февраля 2018 года Константин Апарцин был назначен временно исполняющим обязанности директора ИНЦ СО РАН согласно приказу ФАНО, а 27 апреля освобожден от временного исполнения обязанностей. – Назначение временно исполняющим обязанности, а затем директором – формальные процедуры, – цитирует пресс-служба ИНЦ СО РАН Константина Апарцина. – Они мало влияют на мою работу и работу сотрудников Иркутского научного центра. Есть задачи, поставленные учредителем (ФАНО России), есть понимание того, как их надо решить, есть желание сделать это максимально эффективно в тесном взаимодействии с Сибирским отделением РАН. СПРАВКА: Константин Апарцин родился 25 января 1966 года в Иркутске. Учился в школе №24 Академгородка. В 1989 году с отличием закончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело».

С 2004 по 2016 год являлся заместителем директора по научно-лечебной работе Иркутского научного центра хирургии и травматологии. С 2012 года по настоящее время работает в должности главного научного сотрудника отдела медико-биологических исследований и технологий ИНЦ СО РАН на базе больницы Иркутского научного центра.

Хирург высшей квалификационной категории. В 1995 году защитил кандидатскую, в 2001 году – докторскую диссертацию по специальностям «хирургия» и «патологическая физиология». С 2004 года профессор по специальности «хирургия». Заслуженный деятель науки республики Бурятия (2006 год). Научный руководитель 11 кандидатских диссертаций и консультант двух докторских.

Соавтор 312 научных работ и 15 патентов РФ. Индекс Хирша (РИНЦ) – 26, Web of Science – 8. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инц со ран

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