|Наука
|03.05.2018
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Константин Апарцин стал директором ИНЦ СО РАН
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Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Константин Апарцин 28 апреля 2018 года вступил в должность директора Иркутского научного центра СО РАН. Соответствующий приказ подписан главой ФАНО Михаилом Котюковым 26 апреля 2018 года.
Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). Явка составила 80%.
В результате 12 февраля 2018 года Константин Апарцин был назначен временно исполняющим обязанности директора ИНЦ СО РАН согласно приказу ФАНО, а 27 апреля освобожден от временного исполнения обязанностей.
– Назначение временно исполняющим обязанности, а затем директором – формальные процедуры, – цитирует пресс-служба ИНЦ СО РАН Константина Апарцина. – Они мало влияют на мою работу и работу сотрудников Иркутского научного центра. Есть задачи, поставленные учредителем (ФАНО России), есть понимание того, как их надо решить, есть желание сделать это максимально эффективно в тесном взаимодействии с Сибирским отделением РАН.
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