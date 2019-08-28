Краснокнижного домового сыча впервые обнаружили в Алтачейском заказнике Бурятии

Бурятия, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского государственного заповедника обнаружили в федеральном заказнике «Алтачейский» новый вид – им стал домовый сыч. Эти птицы занесены в Красную книгу республики Бурятия.

Как сообщает пресс-служба заповедника, домовый сыч встречается в средней и южной полосе Европейской части России, а также в Туве, Южном Алтае и Забайкалье. В южной и центральной частях ареала не представляет особой редкости, но в последние десятилетия его численность здесь снижается. В северных районах редок.

Встречается в основном в открытых ландшафтах – это степи, полупустыни, в лесной зоне – луга, пустыри, в населенных пунктах или рядом с ними, у ферм, заброшенных построек, а также у скал и обрывов. В Бурятии населяет открытые ландшафты южных районов. Самая северная точка встречи – восточный берег озера Гусиное. Отмечается, что этот вид пернатых преимущественно оседлый, лишь молодые птицы совершают незначительные кочевки.

Редкого сыча обнаружил государственный инспектор заповедника Сергей Красиков. В заказнике замечены три особи этого вида.