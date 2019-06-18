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18.06.2019

«Медвежьи свадьбы» фиксируют в «Заповедном Подлеморье»

Бурятия, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии начали ежегодный учет численности медведей в заповедных лесах. Между тем в июне у этих животных проходит «свадебный» период». За сутки на одной тропе научные сотрудники сфотографировали четырех особей и услышали рев дерущихся соперников.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», сейчас самцы разыскивают самок по следам и запаху, активно перемещаясь по тропам, иногда на расстояние более 10-15 км. При этом численность медведя в заповедных лесах на некоторых участках выше оптимальной.

– Медведь занимает значимую экологическую нишу в таежных экосистемах, в том числе ввиду своих размеров и всеядности. Питается он не только кедровыми орешками, ягодами, травой, но и бурундуками, яйцами птиц и птенцами, муравьями и даже лосями и изюбрями. Известны многочисленные факты выслеживания им стельных лосих и оленух с целью добычи новорожденных телят. Такое хищничество, безусловно, снижает численность копытных животных, – говорят сотрудники нацпарка.

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Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевич прочитал в Иркутской государственной универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского лекцию «GPS, и с чем его едят. Высокие технологии в повседневной жизни». Лекция прошла в рамках проекта «Новости науки», среди слушателей были и студенты, и школьники, и представители старшего поколения.
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В Иркутске обсудили вопросы преподавания иностранных языков20.05.2019
2019-05-20-05-43-17
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная междисциплинарная научно-практическая учебная конференция «Science Present and Future: Research Landscape in the 21st century» состоялась в Иркутском научном центре СО РАН 15 мая. Мероприятие посетили преподаватели иностранного языка научных учреждений и вузов города, аспиранты иркутских академических учреждений и ученики старших классов школы № 24  Иркутска, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
ИСЗФ СО РАН начал подготовку кадров для работы на объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН16.05.2019
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Институт солнечно-земной физики СО РАН начал подготовку кадров для работы на объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Первым шагом в этом направлении стало создание базовой кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства на географическом факультете Иркутского государственного университета. Ученый совет вуза единогласно поддержал это решение.
«Элементы науки» в Ботаническом саду ИГУ покажут в «Ночь музеев»16.05.2019
2019-05-15-15-07-35
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное интересное и увлекательное мероприятие для горожан приготовил Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ. Называется оно «Элементы науки», пройдет 18 мая, и рассказывать на нем, а также показывать будут, конечно же, университетскую науку.
Проект экологического мониторинга Байкала «Точка №1» получил грант на полтора миллиона рублей15.05.2019
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и ИГУ подписали соглашение, согласно которому в 2019 году фонд выделит грант в размере 1,5 млн рублей на поддержку программы долговременного экологического мониторинга озера Байкал «Точка №1».
Проект иркутского института географии СО РАН вышел в финал национальной премии «Хрустальный компас»15.05.2019
2019-05-14-10-57-54
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект иркутского института географии СО РАН имени Сочавы вышел в финал российской национальной премии «Хрустальный компас».
Один из самых молодых докторов наук ИГУ расскажет иркутянам 18 мая о молекулярном катализе14.05.2019
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Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Темой десятой лекции в рамках третьего сезона проекта «Научные weekend-Ы» в научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ станет «Современный молекулярный катализ: благородный палладий».
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2019-05-13-07-31-28
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области объявили сбор средств на покупку телескопов для отдаленных территорий. Проект «Телескопы для всех» разместили на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
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-11-12-
Иркутский район, Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Иркутской области 11 мая проведут наблюдения Луны в честь Международного дня астрономии на площади у памятника Александру Третьему в Иркутске. Затем жителей региона 12 мая зовут провести «Астрономические выходные» в Иркутском районе.
Новые способы тераностики раковых опухолей мозга разрабатывают ученые Сибири07.05.2019
2019-05-06-11-32-24
СФО, 7.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллаборация сибирских и монгольских исследователей во главе с Иркутским институтом химии имени Фаворского СО РАН разрабатывает методы тераностики – одновременной терапии и диагностики – трудноизлечимых видов рака головного мозга, например, глиобластомы.
Гранты по полмиллиона рублей получат 12 иркутских молодых ученых06.05.2019
-12-
Иркутск, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проекты молодых ученых из четырех вузов Иркутской области вошли в список, представленный для финансирования по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Размер каждого гранта составляет 500 тысяч рублей.Об этом сообщается на сайте Фонда.
В ИСЗФ СО РАН разработана система SIMuRG, позволяющая использовать данные глобальных навигационных спутниковых систем для изучения околоземного космического пространства29.04.2019
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Иркутск, 29.04.19 (ИА «Телеинформ»), -  В рамках работы по гранту Российского научного фонда коллектив молодых ученых Института солнечно-земной физики СО РАН разработал систему SIMuRG, которая позволяет собирать, обрабатывать и производить машинный анализ больших объемов данных глобальных навигационных спутниковых систем для последующего исследования околоземного космического пространства. Как сообщил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич, в трехлетнем проекте, рассчитанном до 2020 года, заняты восемь человек, объем ежегодного финансирования составляет пять миллионов рублей.
На Байкале ввели в строй ещё два кластера глубоководного нейтринного телескопа26.04.2019
2019-04-26-05-01-50
Иркутск, 26.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В акватории озера Байкал во время экспедиции с 15 февраля по 12 апреля ввели в строй ещё два кластера создаваемого глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD. Всего в режиме набора данных в настоящий момент работает пять кластеров, сообщает пресс-служба ИГУ.
Продуктивность семян иркутской селекции проверят в Монголии25.04.2019
2019-04-25-07-58-59
Иркутская область, 25.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Образцы семян, выведенных в Иркутской области, – пшеницы яровой, овса, гороха и вики (растения семейства бобовых), будут использоваться для закладки полевых опытов по изучению продуктивности сортов в условиях Монголии.
ИСЗФ СО РАН заключит соглашения по прикладным исследованиям на НГК РАН с заинтересованными потребителями24.04.2019
2019-04-24-04-27-51
Иркутск, Москва, 24.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Институт солнечно-земной физики СО РАН заключит межведомственное соглашение о взаимодействии по прикладным исследованиям. Такое решение принято на совещании научно-технического совета (НТС) корпорации «Ростех», которое прошло в Москве. По словам научного руководителя проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН и заместителя председателя НТС ГК «Ростех» Гелия Жеребцова, в соглашении будет отражена последовательность действий по выработке единого формата данных, чтобы сведения, полученные в ходе реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН, могли оперативно использовать все заинтересованные стороны.
В Иркутске планируют создать филиал СО РАН22.04.2019
2019-04-22-08-46-51
Иркутск, 22.04.19 (ИА «Телеинформ»), - У Сибирского отделения РАН может появиться филиал в Иркутске. Для этого нужно внести поправки в Устав СО РАН. Их планируется рассмотреть 24 апреля на общем собрании Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.
Иркутский планетарий 25 апреля приглашает на «Ночь ДНК»19.04.2019
2019-04-19-09-38-24
Иркутск, 19.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 25 апреля станет площадкой «Ночи ДНК» или «Генетической лабораторной» – международной научно-просветительской акции по проверке научной грамотности. Любой желающий сможет узнать, что сейчас на самом деле известно о современной генетике.
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