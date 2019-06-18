«Медвежьи свадьбы» фиксируют в «Заповедном Подлеморье»

Бурятия, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии начали ежегодный учет численности медведей в заповедных лесах. Между тем в июне у этих животных проходит «свадебный» период». За сутки на одной тропе научные сотрудники сфотографировали четырех особей и услышали рев дерущихся соперников.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», сейчас самцы разыскивают самок по следам и запаху, активно перемещаясь по тропам, иногда на расстояние более 10-15 км. При этом численность медведя в заповедных лесах на некоторых участках выше оптимальной.

– Медведь занимает значимую экологическую нишу в таежных экосистемах, в том числе ввиду своих размеров и всеядности. Питается он не только кедровыми орешками, ягодами, травой, но и бурундуками, яйцами птиц и птенцами, муравьями и даже лосями и изюбрями. Известны многочисленные факты выслеживания им стельных лосих и оленух с целью добычи новорожденных телят. Такое хищничество, безусловно, снижает численность копытных животных, – говорят сотрудники нацпарка.