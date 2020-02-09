Мэр Иркутска предложил молодым ученым принять участие в проектировании новой школы в микрорайоне «Союз»

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Молодые ученые примут участие в проектировании новой школы в микрорайоне «Союз». С таким предложением к представителям советов научной молодежи академических институтов и вузов Иркутска обратился мэр города Дмитрий Бердников.

Глава города посетил четыре научных института и пообщался с молодыми учеными.

– У иркутской науки – большой потенциал. В нашем городе сильны научные традиции, сосредоточен мощный научно-образовательный комплекс. Здесь успешно работают 16 академических институтов и 9 государственных вузов. В прошлом году в научной жизни города произошло важное событие – начал работу Иркутский филиал Сибирского отделения РАН – первый подобный филиал в России. Убежден: его деятельность позволит нашим ученым работать еще более эффективно, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Мэр города посетил институт земной коры СО РАН, институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, лимнологический институт СО РАН и институт географии СО РАН им. В.Б. Сочавы. А также побывал в лабораториях структурных исследований, ядерного магнитного резонанса, орогенеза, обогащения твердых полезных ископаемых, ознакомился с уникальной научной установкой «Экспериментальный пресноводный аквариумный комплекс байкальских гидробионтов» ЛИН СО РАН. Ученые рассказали главе города о проектах, над которыми сейчас ведется работа.

Дмитрий Бердников отметил, что ежегодно в областном центре выплачивают стипендии студентам, аспирантам, молодым ученым в области науки и техники для нужд городского хозяйства. В прошлом году победителями стали авторы 25 научно-исследовательских работ, имеющих практическое значение для города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.