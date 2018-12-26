Молодые учёные Академгородка получили стипендии мэра в области науки и техники

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники.

Конкурс на соискание именной премии состоялся второй раз в рамках реализации программы «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске», сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

– Поддержка молодых учёных – одно из самых важных направлений нашей работы. Особое внимание мы уделяем практическому применению научных разработок, стремимся к тому, чтобы инновации работали на благо Иркутска и его жителей. Конкурс на соискание именной стипендии в области науки и техники – еще одна форма поддержки наших учёных, аспирантов и студентов, – сказал Дмитрий Бердников.

Именные стипендии получили молодые учёные иркутских академических институтов за проведение научно-исследовательских работ в сферах энергетики, транспорта, благоустройства, водоснабжения, имеющих практическую значимость для решения проблем городского хозяйства Иркутска. Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевич победил с работой, посвящённой влиянию факторов космической погоды на состояние ионосферы, качество навигации и работы радиотехнических систем по данным систем GPS и ГЛОНАСС.

– Сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без GPS/ГЛОНАСС – у каждого в телефоне есть маленький приёмник, по которому мы ориентируемся в городе, планируем оптимальные маршруты, водим машину. Тематика работы актуальна для развития региона, особенно в условиях интенсивного развития инфраструктуры, которая не может обходиться без надежной геодезической привязки даже в условиях неблагоприятных факторов космической погоды. Технологии идут в сторону автономных беспилотных систем, и это увеличит риски аварий. Чтобы быть готовым отвечать на эти вызовы, необходимо улучшение точности навигации, развитие сети постоянно действующих приёмников, которые могут применяться для значительного улучшения навигации при проведении геодезических работ, – рассказал о своём проекте Юрий Ясюкевич.

Работа научного сотрудника Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН Евгения Осипчука связана с моделированием режимов работы Ангарского каскада ГЭС и исследованием рисков водохозяйственной системы реки Ангара. Для Иркутской области ГЭС являются главным источником выработки электроэнергии.

– Водохранилища Ангарского каскада имеют комплексное назначение и кроме энергетики также используются для нужд водного транспорта, водоснабжения, рыбного и лесного хозяйства. От режимов работы каскада существенно зависит энергетическая, водохозяйственная и социально-экономическая безопасность региона. Разработанное методическое и программное обеспечение позволит учесть требования различных участников водохозяйственного комплекса и оценить риски нарушения ограничений водопользователей в условиях нормальной и экстремальной водности. Эти разработки могут повысить качество принимаемых управленческих решений в «Ирутскэнерго», Министерстве природных ресурсов Иркутской области, Енисейском бассейновом водном управлении, – объяснил Евгений Осипчук.

Аспирант Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН Мария Баркова, была отмечена за исследование «Поиск глобального решения в невыпуклых задачах квадратичного программирования». В работе рассматриваются задачи оптимизации, возникающие, например, при необходимости уменьшения производственных затрат или увеличения прибыли предприятия, составления оптимальных маршрутов между заданными пунктами или передаче различного рода информации.

– Моделирование таких практических задач часто приводит к сложным постановкам задач оптимизации, в которых классические методы оптимизации не способны найти решение. Результаты исследования с успехом могут быть применены на предприятиях Иркутска и Иркутской области, готовых к сотрудничеству и оптимизации своих производственных процессов, – отмечает Мария Баркова.

Всего на конкурс поступило более 30 заявок из вузов Иркутска, а также трех научных институтов. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из представителей учреждений науки и высшего образования, руководителей муниципальных предприятий города. Часть научных разработок могут быть внедрены на территории города.