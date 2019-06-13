Молодые ученые и студенты разных стран летят в Приангарье на международные школы ИГУ

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет открыл сезон международных летних школ 2019 года. Первая из них начала работу на прошлой неделе в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, летняя школа в ИФИЯМ ИГУ проходит в рамках сотрудничества иркутского университета со Школой российских и азиатских исследований (School of Russian and Asian Studies, SRAS). По междисциплинарной программе «Сибирская экологическая идентичность», которая проводится на английском языке, в Иркутск приехали первые 11 студентов из девяти университетов США. Еще трое должны прилететь в ближайшее время.

Участников ждет обширная программа, в которой прозвучат тематические лекции специалистов в области истории, экономики, социологии, экологии, байкаловедения, архитектуры. Кроме того, все американские студенты пройдут курсы русского языка различного уровня.

– Практика проведения летних школ в Иркутском государственном университете существует довольно давно. Летние школы – языковые или тематические – могут быть направлены на решение широкого круга задач: привлечение потенциальных студентов (если школы языковые), развитие научных коллабораций (если школы научно-исследовательские). Особую значимость представляют научные летние школы, которые проводятся с приглашением представителей партнерских организаций и нацелены на поиск «свежих» идей, обсуждение возможных совместных проектов и обмен опытом. Результатом таких школ является проведение совместных образовательных программ, осуществление международных научно-исследовательских проектов. Программа школы выстраивается через лекционные, практические занятия, обсуждения в рамках круглых столов, предполагающих активное участие каждого. И, конечно, формат летней школы позволяет продолжать дискуссии и консультации за рамками общей программы, в неформальной обстановке, – отметила начальник управления международных связей ИГУ Юлия Елохина.

Действительно, тематика летних школ, проводимых Иркутским государственным университетом, весьма разнообразна. Так, традиционной стала международная байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике, которая проводится совместно с Объединенным институтом ядерных исследований и физическим факультетом ИГУ. Ежегодно в июле школа собирает авторитетных ученых и студентов России и зарубежных стран на берегу Байкала в поселке Большие Коты Иркутского района.

На этой же биостанции пройдет российско-американская биологическая летняя школа – в рамках программы на ознакомительную биологическую практику приедут студентки из Уэллсли колледжа. Здесь им читают лекции по лимнологии, ботанике, флоре и фауне, истории и культуре Прибайкалья, этнографии народов Сибири. Обязательны семинары и практические занятия.

В августе ожидается школа по юриспруденции – международная летняя академия «Озерное право», которую организует Юридический институт ИГУ. Еще одна школа проводится совместно с университетом Хоккайдо в рамках программы RJE3 (подготовка экспертов для руководящей роли в области устойчивой экологии, культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья). Пройдет она в июле, тема: «Сибирские исследования: история, культура и народы».

Конечно же, ИГУ выступает организатором и соорганизатором языковых школ на Байкале. В конце июня – лагерь корейского языка (совместно с университетом Шинхан, Республика Корея), в июле – школа польского языка, в конце августа – начале сентября – школа для студентов университета Тохоку (Япония). В конце июля-начале августа на базе ИФИЯМ ИГУ пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного.

Наряду со школами, ставшими традиционными, каждый год появляются новые форматы. В частности, в 2019 году в ИФИЯМ ИГУ впервые пройдет международный летний лагерь академического английского языка, к участию в котором приглашаются молодые ученые, студенты и аспиранты. В МИЭЛ ИГУ готовится летний лагерь для школьников из Китая, которые приедут в Россию, чтобы начать постигать основы русского языка и знакомиться с особенностями жизни в стране.