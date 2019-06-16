Молодые ученые ИГУ выиграли гранты от Росмолодежи

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутского государственного университета вошли в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Гранты Росмолодежи получили проекты преподавателя Дарьи Манзий, аспиранта Дмитрия Карнаухова и студентки Анны Романовой. Всего в 2019 году в конкурсе участвовали более 8000 человек из 85 регионов страны. Из общего количества заявок поддержано 820 молодежных инициатив.

Так, наибольшая сумма гранта у студентки исторического факультета ИГУ Анны Романовой (700 тысяч рублей). На конкурс она представила проект «14-й Байкальский лагерь интеллектуальных игр» (соавтор проекта – творческая группа IQgame). В университете отмечают, что проект соответствует концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года в области развития человеческого потенциала.

Лагерь интеллектуальных игр на Байкале проводится с 2005 года и входит в программу официальных мероприятий Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». На сегодня это единственная летняя школа интеллектуальных игр за Уралом, ежегодно собирающая сотни знатоков со всей страны.

– Байкальский лагерь интеллектуальных игр – это самая актуальная площадка для обмена опытом среди представителей интеллектуального движения Сибири. Он предоставляет возможность установления связей и усиления контактов между различными организациями, занимающимися школьным и студенческим досугом, – отметила Анна Романова.

В течение 10 дней участники проекта соревнуются в различных видах интеллектуальных игр: «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», «Своя игра», классическое «Что? Где? Когда?», «Хамска», «Интеллектуальное многоборье» и так далее. Также достаточно насыщена образовательная часть – мастер-классы по работе интеллектуального клуба, тренировочному процессу команды или клуба, написанию и редактуре вопросов и тому подобное. Как правило, ведущими мастер-классов выступают участники телевизионного проекта «Что? Где? Когда?». Все это вкупе позволяет формировать и развивать у молодежи навык участия в интеллектуальных играх, а это, в свою очередь, позволяет выступать на всероссийских и международных чемпионатах на высоком уровне. Например, в 2018 году участники XIII Байкальского лагеря интеллектуальных игр – сборная ИГУ – стали чемпионами студенческого Кубка Европы по брейн-рингу, а член команды, студент Юридического института ИГУ Егор Мамонтов – серебряным призером в «Своей игре».

Сумма еще двух грантов – 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Выиграли их, соответственно, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ Дмитрий Карнаухов (проект «Научно-образовательные уроки для школьников «Погружение в тайны Байкала и водоемов Сибири») и преподаватель физкультурно-оздоровительного центра ИГУ Дарья Манзий (проект BaikalTrailRunning).