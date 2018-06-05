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06.06.2018

Молодые ученые Иркутска получили свидетельства о присуждении президентских грантов

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Победителям конкурса 2018 года на получение грантов президента РФ для государственной поддержки молодых ученых и кандидатов наук 5 июня были вручены свидетельства в Иркутском научном центре СО РАН.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, документы молодым ученым вручил федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Соковиков.

– Представители иркутской научной школы всегда активно участвуют в конкурсах на получение президентских грантов, что говорит о развитии науки в регионе, – отметил Андрей Соковиков.

Напомним, победителями конкурса грантов по направлению науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании стали сотрудники Института геохимии имени Виноградова СО РАН Александр Паршин, Сергей Скузоватов и сотрудники Института земной коры СО РАН Антон Гладков и Татьяна Соколова. В сфере информационно-телекоммуникационных систем и технологий грант получил Олег Заикин из Института динамики систем и теории управления. По разделу биология и науки о жизни обладателем гранта стала сотрудница Научно-исследовательского института биологии ИГУ Дарья Бедулина.

Размер грантов для молодых ученых составляет 600 тысяч рублей в год. Они присуждаются на конкурсной основе на два года и направлены на поддержку перспективных исследований в разных областях науки.

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