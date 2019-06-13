Молодой ученый выиграл грант Росмолодежи на изучение Охотничьей пещеры в Прибайкальском нацпарке

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодой иркутский ученый стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов и выиграл грант на 2 млн рублей от Росмолодежи. Средства пойдут на реализацию проекта «Уникальная лаборатория: пещера «Охотничья» в Прибайкальском нацпарке.

Как сообщают организаторы форума «Байкал», проект предусматривает изучение экосистемы пещеры, чтобы в дальнейшем организовывать экологические туры как для обычных туристов, так и для исследователей. В 2018 году ведущий инженер лаборатории инженерной геологии и геоэкологии Института земной коры СО РАН Михаил Вилор представил свой проект на форуме «Байкал» и получил поддержку от регионального Минмолодежи.

К слову, кроме Михаила Вилора, гранты Росмолодежи получили еще восемь представителей Иркутской области. Всего по результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 820 молодежных инициатив со всей страны.

Прием заявок на заочный конкурс среди физических лиц проходил с 28 апреля по 29 мая 2019 года в АИС «Молодежь России». В этом году количество заявок увеличилось по сравнению с аналогичным конкурсом прошлого года: подано 8611 инициатив из 85 регионов страны.