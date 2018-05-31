|Наука
|01.06.2018
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Музей истории Иркутска запустил онлайн-выставку об исследованиях Восточной Сибири
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Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте Музея истории Иркутска с 1 июня размещена выставка «Сохранение памяти: научно-исследовательский проект исторического факультета ИГУ (1958-1989)». Об этом сообщает пресс-служба заведения.
Экспозиция включает в себя огромный архив 50-ти историко-этнографических экспедиций по территории Восточной Сибири, которые проводили историки ИГУ.
Этнографическая часть архива включает в себя предметы крестьянского быта, орудия промыслов. Архивы документов и фотографий – это рабочие журналы и дневники сотрудников экспедиций, содержащие большое собрание записей воспоминаний местных жителей, а в оригиналах и копиях – автобиографии, письма, документы, печатные издания, сводные данные, фотографии. Объём каждого из разделов архива составляет сотни и сотни единиц хранения.
На сайте музея разместили сканированные изображения текстов дневниковых записей, рисунков, фотографий, документов, газетных страниц.
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