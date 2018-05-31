ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Наука
01.06.2018

Музей истории Иркутска запустил онлайн-выставку об исследованиях Восточной Сибири

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте Музея истории Иркутска с 1 июня размещена выставка «Сохранение памяти: научно-исследовательский проект исторического факультета ИГУ (1958-1989)». Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Экспозиция включает в себя огромный архив 50-ти историко-этнографических экспедиций по территории Восточной Сибири, которые проводили историки ИГУ.

Этнографическая часть архива включает в себя предметы крестьянского быта, орудия промыслов. Архивы документов и фотографий – это рабочие журналы и дневники сотрудников экспедиций, содержащие большое собрание записей воспоминаний местных жителей, а в оригиналах и копиях – автобиографии, письма, документы, печатные издания, сводные данные, фотографии. Объём каждого из разделов архива составляет сотни и сотни единиц хранения.

На сайте музея разместили сканированные изображения текстов дневниковых записей, рисунков, фотографий, документов, газетных страниц.

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске