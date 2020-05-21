На Байкале заметили баклана-альбиноса

Бурятия, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На границе государственного природного заказника федерального значения «Кабанский» в Бурятии учёные заметили баклана-альбиноса. Большой баклан является коренным видом для озера Байкал и его бассейна, но птица с белым оперением обнаружена впервые за всю историю наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника. – Белая окраска резко отличается от обычной и является следствием недостатка или отсутствия в кожном покрове, перьях красящего пигмента меланина. Учёные утверждают, что такая особенность делает сложной жизнь её обладателя, но не несёт никаких отрицательных последствий для окружающих. Белый баклан удивляет, но и сам по себе баклан в обычном облике – очень интересная птица, – говорят в заповеднике. Получить фотоизображение баклана-альбиноса в Бурятии пока не удалось, но встреча с ним, говорят учёные, в очередной раз показывает, как разнообразен живой мир, сколько всего необычного и неизученного он таит. Птицы Байкала – часть этого мира, который важно сохранить во всем его разнообразии. Для этого и создаются заповедники, национальные парки, заказники. В Кабанском заказнике, в птичьем царстве в дельте Селенги, природа живет по своим законам, по которым у каждого есть свое право на жизнь. Кстати, баклан средних размеров весит два-три килограмма, при этом самец всегда крупнее самки. Размах крыльев крупного баклана может достигать полутора метров, а мощный клюв жёлтого цвета с загнутым концом, массивные лапы и подвижная шея помогают баклану с лёгкостью извлекать добычу из воды. В среднем, баклану требуется около 350 грамм пищи в день, а максимально он может съесть до 450-500 грамм рыбы. На переваривание ее птице требуется до 10-12 часов. В основном пищей баклану служат мелкие рыбки: придонные бычки и частиковые виды рыб, в редком случае омуль, например, когда есть скопления этой рыбы в сетях. Баклан может добыть омуля в нерестовый период, когда он идет большими косяками. – Представления о роли баклана в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены, так как размеры сетевого и неводного вылова рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах многократно превышали влияние баклан, – рассказывает орнитолог, доктор биологических наук Александр Ананин. Баклан сам имеет настоящих врагов в природе. Одним из них можно назвать монгольскую чайку, которая поедает яйца и птенцов баклана, проявляя настоящие чудеса сообразительности в борьбе за такую пищу. На протяжении последних пяти лет, в связи с активностью чаек, уменьшается количество птенцов. Этот фактор существенно сдерживает рост численности популяции бакланов. Большой баклан является естественным элементом экосистемы Байкала. До середины 1940 годов прошлого века численность бакланов была велика, но затем начала резко снижаться, а потом и вовсе свелась к нулю. До начала 21 века на Байкале этот вид практически полностью отсутствовал, если не считать единичных особей. В первое десятилетие века бакланы снова начали появляться и гнездиться на Байкале. По официальным данным в последние годы зафиксированы новые колонии Большого баклана в дельтах рек Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Учёные предполагают, что это последствия долговременной засухи в юго-восточных регионах Забайкалья и на прилегающих территориях Монголии и Китая, в том числе и на Торейских озёрах, где раньше были многочисленные колонии баклана. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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