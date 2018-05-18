На Большом солнечном вакуумном телескопе в Листвянке устанавливают систему адаптивной оптики

Иркутский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Большом солнечном вакуумном телескопе (БСВТ) Байкальской астрофизической обсерватории в поселке Листвянка Иркутского района продолжается модернизация. Совместно с сотрудниками Института оптики атмосферы имени Зуева СО РАН (Томск) на телескопе устанавливают систему адаптивной оптики. Наблюдения на БСВТ ученые планируют начать в июне, когда система будет полностью установлена и отлажена, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН. – Адаптивная оптика необходима для корректировки искажений света Солнца, которые вызывает атмосфера, – рассказал заместитель директора Института солнечно-земной физики по науке Михаил Демидов. – Для солнечных телескопов очень важно, чтобы изображение было стабильным, чтоб хорошо были видны мельчайшие детали. Система адаптивной оптики как раз и нужна для того, чтобы добиться максимального качества изображения. Оснащение БСВТ системой адаптивной оптики проводится в рамках гранта, полученного от Российского научного фонда. Оборудование изготовлено по индивидуальному заказу для Байкальской астрофизической обсерватории, оно устанавливается и отлаживается в несколько этапов. – Система адаптивной оптики – это уникальные деформируемые зеркала, меняющие форму, в настоящее время они дорабатываются после испытаний на телескопе. Томские коллеги провели уже несколько серий таких испытаний адаптивной оптики, работы близятся к завершению, – отметил Михаил Демидов. СПРАВКА: Большой солнечный вакуумный телескоп – на сегодня один из крупнейших в Евразии и единственный в России вакуумный телескоп. Диаметр зеркала телескопа – один метр. Кроме БСВТ в Байкальской астрофизической обсерватории имеется серия хромосферных телескопов, которые предназначены для регистрации солнечных вспышек и наблюдения крупномасштабной структуры солнечной активности.

Байкальская астрофизическая обсерватория находится в поселке Листвянка Иркутского района, входит в состав Института солнечно-земной физики СО РАН. Благодаря стабилизирующему влиянию на воздушную среду большой акватории озера и локального микроклимата, обсерватория отличается прекрасными астроклиматическими характеристиками. Специализация БАО – это наблюдение за Солнцем и изучение солнечной активности. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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