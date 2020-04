На экомониторинг озера Байкал в 2020 году направят 1,5 миллиона рублей

Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» четвёртый год подряд поддержит проект НИИ Биологии Иркутского государственного университета «Точка №1». Фонд перечислит 1,5 миллиона рублей на финансирование уникальной программы мониторинга, сообщает пресс-служба организации. Эти средства будут потрачены на зарплаты сотрудникам проекта, а также на его техническое обеспечение. Всего за 2016-2019 годы фонд «Озеро Байкал» направил на поддержку проекта 5 миллионов рублей. Программа «Точка №1» внесена в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки – проект ведётся беспрерывно на протяжении более 70 лет. В рамках него учёные ведут регулярный ежегодный отбор проб по сети станций по всей акватории озера Байкал, а также еженедельно – на «пелагической стационарной станции №1» (т.н. «Точка №1»), расположенной в южном Байкале, напротив посёлка Большие Коты Иркутского района на расстоянии 2,7 км от берега над глубиной 800 м. Данные, полученные при обработке сборов фито- и зоопланктона, заносятся в единую компьютерную базу данных. Уникальность и важность такого проекта была оценена на международном уровне. Его результаты включаются в международный отчёт «State of the Climate», издаваемый Американским метеорологическим обществом. Это более чем 300-страничное издание, выпускаемое в качестве специального приложения к журналу Bulletin of American Meteorological Society, освещает результаты научной оценки состояния климата нашей планеты от ученых более чем из 60 стран мира. Фонд «Озеро Байкал» в 2016 году поддержал «Точку №1» благодаря частным донорам, пролонгация поддержки в последующие годы стала возможной благодаря пожертвованию благотворительного фонда корпорации SiberianWellness«Мир Вокруг Тебя». В 2020 году, несмотря на текущую сложную экономическую ситуацию, мониторинг вновь будет продолжен. К его поддержке присоединилась швейцарская часовая компания Oris, выпустив лимитированную коллекцию часов OrisLakeBaikal, средства с продажи которой частично будут перечислены на поддержку проекта. . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

байкал

игу

иркутский район

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.