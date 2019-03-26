На иркутских «Научных weekend-ах» обсудят вопросы рождаемости в стране

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Возможна ли в современной России высокая рождаемость?» - тема предстоящей лекции в рамках третьего сезона проекта «Научные weekend-Ы» в иркутской Научной библиотеке имени Распутина ИГУ.

Как сообщают организаторы, в ближайшую субботу, 30 марта, спикером выступит доктор социологических наук, доцент, проректор по науке и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

КООРДИНАТЫ:

Начало лекции в 14.00 часов. Адрес: ул. Лермонтова, 124.

Справки по телефону: Алексей Петров, координатор проекта, президент ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс» 89025-192178

СПРАВКА:

Организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет ставят своей задачей показать научные достижения старейшего вуза Восточной Сибири и Дальнего Востока для города. Все лекции бесплатны.