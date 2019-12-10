На «Научных weekend-ах» иркутянам расскажут о грибах

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лекция кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и генетики биолого-почвенного факультета ИГУ Александра Петрова «Грибы в Восточной Сибири» завершает четвертый сезон научно-популярного проекта «Научные weekend-Ы».

В субботу, 14 декабря, организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет – приглашают на заключительную лекцию 2019 года. Цель проекта – открыть для горожан старейший вуз Восточной Сибири и Дальнего Востока, представить их исследования сообществу. Все лекции бесплатны.

Отметим, что этот сезон «Научных weekend-ов» включает в себя 13 лекций по истории иркутских евреев и российского базара, достижениям геологов, проблемам смертности и будущего населения страны, сравнительном анализу литературы и кино, современным международным отношениям, отношению к свободе, неопределенности, китайскому менталитету и экономике совместного пользования, а также изучению Патомского кратера и стратиграфических пластов топонимов. В осенней части проекта участвовали 14 лекторов - шесть докторов, семь кандидатов наук и один старший преподаватель.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: Научная Библиотека имени Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало лекции в 11:00 часов.

Справки по телефону: 89025-192178.