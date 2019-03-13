На очередном «Научном уикенде» иркутянам расскажут о литературе после Валентина Распутина

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На встрече 16 марта в рамках третьего сезона научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» в НБ имени Валентина Распутина ИГУ пройдет лекция на тему: «После Распутина: новое в иркутской литературе».

Как сообщают организаторы, спикером выступит старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиаменеджмента ИГУ Екатерина Сумарокова.

Напомним, 15 марта русскому классику Валентину Распутину исполнится 82 года со дня рождения, а 14 марта – четыре года с момента его смерти.

КООРДИНАТЫ:

Начало лекций в 14.00. Адрес: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Вход свободный.

Справки по телефону: 8-902-519-21-78. Сайт ИГУ: isu.ru . Сайт ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс»: cluballiance.ru .