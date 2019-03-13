|Наука
|13.03.2019
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На очередном «Научном уикенде» иркутянам расскажут о литературе после Валентина Распутина
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Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На встрече 16 марта в рамках третьего сезона научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» в НБ имени Валентина Распутина ИГУ пройдет лекция на тему: «После Распутина: новое в иркутской литературе».
Как сообщают организаторы, спикером выступит старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиаменеджмента ИГУ Екатерина Сумарокова.
Напомним, 15 марта русскому классику Валентину Распутину исполнится 82 года со дня рождения, а 14 марта – четыре года с момента его смерти.
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