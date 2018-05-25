На основе слюдянских дикоросов начнут производить экопродукты и спортивное питание

Слюдянский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский филиал Лесхоза Иркутской области станет базой для научно-производственного объединения по выращиванию, заготовке и переработке дикорастущего сырья, а также овощной, плодово-ягодной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минлеса Иркутской области.

Инициатором проекта стал мэр Слюдянского района Алексей Шульц. Он предусматривает создание в центральной экологической зоне озера Байкал инвестиционных площадок для изоготовления продуктов, ингредиентов широкого ассортимента, напитков и спортивного питания на основе местных дикоросов.

– Речь идет о производстве экологически чистых аналогов тех продуктов, которые попадают на прилавки наших магазинов из-за границы или из других регионов. Это очень интересный проект, мы сразу согласились в нем участвовать. Ещё в прошлом году мы рассматривали пути развития Слюдянского филиала Лесхоза Иркутской области. Этот проект станет одним из основных направлений, поэтому для нас будет очень приятно работать в таком сообществе, – рассказал директор регионального Лесхоза Сергей Валюхов.

Лесхоз Иркутской области будет оказывать содействие в лесных вопросах, предоставит производственные площади, будет заготавливать дикорастущее сырье и осуществлять его первичную переработку. ИРНИТУ займется научной деятельностью, обеспечением технологического процесса, созданием научно-исследовательских лабораторий.