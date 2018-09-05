На севере Иркутской области полностью завершили раскопки археологической стоянки «Коврижка-4»

Бодайбинский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Раскопки жилищного комплекса культурных остатков стоянки древнего человека «Коврижка-4» в Бодайбинском районе полностью завершены. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

Фрагменты очажных выкладок, вскрытых летом 2018 года во время раскопок, планируют исследовать в Москве при помощи палеомагнитного анализа. По словам специалистов, этот метод поможет определить, какое положение занимали камни в жилище и нагревались ли они. Возможно, по итогам аналитической работы геофизикам удастся подтвердить гипотезу, согласно которой эти камни могли служить для обогрева.

Также в этом году удалось обнаружить в одном из шурфов фрагменты керамики с оттисками сетки-плетенки.

Отметим, группу палеолитических археологических стоянок «Коврижка 1-4» обнаружили больше 20 лет назад. За время исследований археолог ИРНИТУ Алексей Тетенькин сумел найти на побережье Витима охотничьи принадлежности каменного века, орудия для обработки шкур, кости животных.

Четыре года назад во время раскопок на «Коврижке-4» сотрудник иркутского «политеха» обнаружил древнюю костяную статуэтку – «палеолитическую венеру», которую недавно передали в дар Иркутскому областному краеведческому музею. Спустя год вместе с французским трасологом Жереми Жаки он открыл новый стояночный комплекс, датированный периодом 17-18 тысячелетий.

Во время экспедиции 2017 года удалось выявить на «Коврижке-4» жилую стояночную структуру с интерьерными камнями. На вскрытой площади нашли 12 изделий, в том числе скребла, скребки и долотовидные орудия. Часть артефактов изготовлена из жильного кварца. В настоящее время доктор Университета Французской Ривьеры Ареад Анри завершает радиоуглеродный анализ углей, что позволит определить породы деревьев, произраставших в древности на севере Витима.

Как резюмировал Алексей Тетенькин, в 2018 году раскопки комплекса на «Коврижке-4» полностью завершены.