На стоянке древнего человека в Бодайбинском районе нашли следы ритуалов

Бодайбинский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На стоянке древнего человека «Коврижка» возрастом около 17-19 тысяч лет в Бодайбинском районе при раскопках в 2017 году обнаружили свидетельства ритуального поведения. Об этом со ссылкой на арехолога Алексея Тетенькина сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

– В подошве культурного слоя хорошо просматривается охра – пудра минерала гематита (оксид железа). Мы предполагаем, что охотники окрашивали охрой площадки обитания. Предположим, когда они где-то собирались поселиться, то сначала проводили очистительный обряд территории, задабривали духов местности и окрашивали площадку предстоящего обитания толченым гематитом, – считает учёный.

После этого охотники, скорее всего, разводили костер, затем разбрасывали горящие угли. Таким образом, промерзшая почва прогревалась, и на теплый пол можно было поставить жилище. Аккумулятором тепла в суровых условиях выступали нагретые камни.

– На нашей стоянке обнаружена интересная в этом отношении конструкция, которую будем докапывать в нынешнем году. Можно представить, что ряд приочажных камней был прогрет. Прояснить ситуацию нам поможет комплекс методов. Например, температуру нагрева камней мы сможем измерить археомагнитным методом. Методами геохимии планируем определить, из одного или нескольких месторождений использовалась охра. Кроме того, предстоит изучить под микроскопом следы работы орудиями. В целом все это позволит дать объективную характеристику стоянки древнего человека, – рассказал Алексей Тетенькин.

Проводить исследования иркутские археологи будут совместно с французскими учёными, которые обладают уникальными технологиями. Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл Алексей Тетенькин.

Полевая работа на стоянке «Коврижка» запланирована в июле-августе 2018 года. По результатам работ российские и французские археологи намерены опубликовать совместные научные статьи в журналах, входящих в систему цитирования Scopus.