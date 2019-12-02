|Наука
|03.12.2019
|
|
«Научные weekend-Ы» 7 декабря расскажут иркутянам об истории российских базаров
|
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 7 декабря на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Виктор Дятлов выступит с лекцией «Российский базар в историческом времени».
Историк Виктор Дятлов – один из крупнейших экспертов по этническим рынкам, основатель российского журнала «Диаспоры», специалист по теме китайской миграции. Как сообщают организаторы проекта – Клуб молодых ученых «Альянс» и ИГУ, – в 2018 году он выступал в рамках проекта с лекцией о национальности, этносе и этничности.
КООРДИНАТЫ: