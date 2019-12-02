«Научные weekend-Ы» 7 декабря расскажут иркутянам об истории российских базаров

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), — В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год. На заседании Ученого совета было отмечено, что государственное задание за этот год выполнено полностью. По основным научным направлениям (физика Солнца и околоземного космического пространства, проблемы астероидно-кометной опасности, анализ и прогноз климатической системы Земли), по которым в институте проводятся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, определены несколько важнейших результатов, из которых выделены наиболее значимые. Ими признаны два исследования, которые войдут в годовой отчет Сибирского отделения Российской академии наук за 2019 год.