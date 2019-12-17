«Научный десант» ИГУ завершил второй этап работы в Тункинской долине

Бурятия, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершился второй этап международного научно-образовательного проекта ИГУ «Научный десант». Он прошел 14 декабря на базе средней школы имени Билдаева в поселке Аршан в Бурятии и включал лекции и мастер-классы от разных подразделений ИГУ. Участниками мероприятия стали ученики и учителя из 19 школ Тункинского района Бурятии. Как сообщает пресс-служба ИГУ, во встрече с научным десантом вуза приняли участие официальные лица: депутат Народного Хурала Республики Бурятия Николай Дашеев, начальник районного управления образования Тункинского района Александр Пахахинов, депутат районного совета, заместитель главного врача курорта «Аршан» Людмила Полянская, глава администрации Аршана Даниил Молохоев, директор Аршанской школы Дашима Дамдинова, представители Ханской школы из Монголии. На торжественном открытии этапа также выступили представители ИГУ. Так, руководитель проекта, заведующая учебно-научным геологическим музеем ИГУ Светлана Липкина рассказала о задачах научного десанта, возможностях и перспективах, открывающихся перед участниками, и многом другом. Ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев – об университете, направлениях обучения, особенностях поступления и подготовительных курсах. Позже он провел профориентационную консультацию для абитуриентов и их родителей. После торжественного открытия представители научного десанта прочитали три интереснейшие лекции для собравшихся школьников. Так, доцент кафедры гидрологии и природопользования географического факультета Оксана Бархатова рассказала о воде и ее свойствах, познакомила с интересными специальностями, так или иначе связанными с изучением воды, а также дала информацию о том, где учат на эти специальности и на каких школьных предметах необходимо акцентировать внимание. Преподаватель кафедры геологии нефти и газа геологического факультета Ренат Нургатин «разложил по полочкам» нефть и газ, которыми так богата Восточная Сибирь. Кстати, специально для Аршанских школьников он привез образцы керна и конденсат нефти из богатейшей коллекции факультета. О современной астрономии и пути в космическую науку поведал слушателям директор астрономической обсерватории, доцент кафедры общей и космической физики физического факультета Сергей Язев. Позже, работая с учителями в рамках мастер-классов, он рассказал им о проблемах и особенностях процесса возвращения астрономии в российскую школу. Кстати, кроме Сергея Язева с учителями на тему ЕГЭ работали еще несколько преподавателей ИГУ. Например, доцент кафедры географии, картографии и геосистемных технологий географического факультета Марина Левашова на встрече с учителями географии обсудила вопросы изменения контрольно-измерительные материалы (КИМ) ОГЭ в 2020 году, рассмотрела задания ОГЭ и ЕГЭ, вызывающие наибольшие затруднения у выпускников. По итогам встречи были выработаны некоторые общие рекомендации. Доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений Института математики, экономики и информатики Роман Леонтьев встретился, соответственно, с учителями математики. Вместе с ними он разобрал некоторые интересные задачи из части «С» ЕГЭ, в том числе уделил внимание задачам с параметром и графическому методу их решения. Доцент кафедры аналитической химии химического факультета Дмитрий Матвеев акцентировал внимание своих слушателей на заданиях, где учащиеся допускают основные ошибки. Ученый разобрал и решил вместе с педагогами задачи из второй части теста, вызывающие затруднения как у учителей, так и учащихся и требующие знаний не только по химии, но и по математике. Кроме того, научный десант ИГУ позволил школьникам и учителям Тункинского района прикоснуться к астрономии. Прямо во дворе школы сотрудник астрономической обсерватории ИГУ Михаил Меркулов установил 200-миллиметровый телескоп. Правда, днем звезд не видно, поэтому он был направлен на снежную вершину одного из Тункинских гольцов. В окуляр телескопа с удовольствием смотрели не только дети, но и взрослые, особенно местные охотники, которые пытались высмотреть дикого зверя. Напомним, проект «Научный десант» направлен на повышение научной грамотности и популяризацию научно-исследовательской деятельности среди детей и молодежи. Организован геологическим факультетом ИГУ при содействии депутата Народного Хурала Республики Бурятия Николая Дашеева. Поддержку проекту оказывают географический, физический, химический, биолого-почвенный факультеты ИГУ. Участники: педагоги и ученики школ Тункинского района (Бурятия), лицея ИГУ (Иркутская область), Ханской школы (Монголия). Каждый из молодых участников получит повышенный шанс поступления в Иркутский государственный университет. В рамках проекта проходят практические и лекционные занятия, экскурсии, запланированы научно-исследовательские работы, а в дальнейшем – участие слушателей в олимпиадах и научно-практических конференциях, проводимых университетом. Также проводятся курсы повышения квалификации и консультации по предметам для учителей. Предполагается многоэтапность реализации проекта – работа на базовых площадках в Тункинской долине, в лабораториях и музеях университета. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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