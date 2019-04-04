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05.04.2019

Научно-исследовательская конференция «КЛИО-2019» прошла в Иркутске

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Научно-исследовательская конференция студентов и аспирантов исторического факультета ИГУ «КЛИО-2019» состоялась в иркутской научной библиотеке имени Распутина.

С приветственным словом на открытии конференции к участникам обратился мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Мы живем с вами в городе с неповторимыми культурными традициями, уникальными людьми, многовековой историей. Чтобы сохранить историческое наследие, мы создаем в Иркутске памятные места в честь наших прославленных земляков. Установили первый в России памятник выдающемуся государственному деятелю – генерал-губернатору Восточной Сибири Михаилу Сперанскому, – отметил глава города. – Активное участие в жизни города принимают религиозные конфессии. Они вышли с инициативой благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Необходимо было восстановить историческую справедливость этого места.

Доктор исторических наук, профессор Лев Дамешек представил доклад «Социальный портрет генерал-губернаторского корпуса Азиатской России в свете одного юбилея», подготовленный к 210-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского. А студенты и аспиранты представили свои научно-исследовательские работы в области истории, археологии, этнологии, культурологии, музеологии, философии, религиоведения, политики и международных отношений.

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