Научную лекцию о глобальных изменениях климата прочитают в «Молчановке» 7 февраля

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Два известных иркутских ученых Александр Сизов и Сергей Язев в канун Дня российской науки 7 февраля прочитают парную публичную лекцию о глобальных изменениях климата. Мероприятие состоится в 19:00 на базе «Молчановки».

Кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог, научный сотрудник Института земной коры СО РАН Александр Сизов сделает исторический срез изменений климата. Доктор физико-математических наук, астроном, профессор ИГУ Сергей Язев расскажет, как процессы, происходящие в космосе, влияют на климат нашей планеты.

КООРДИНАТЫ:

Лекция начнется 7 февраля в 19:00 по адресу: Иркутск, улица Лермонтова, 253. Вход по читательскому билету, который можно получить прямо на входе быстро и бесплатно. Для этого потребуется паспорт.