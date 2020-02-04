|Наука
|05.02.2020
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Научную лекцию о глобальных изменениях климата прочитают в «Молчановке» 7 февраля
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Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Два известных иркутских ученых Александр Сизов и Сергей Язев в канун Дня российской науки 7 февраля прочитают парную публичную лекцию о глобальных изменениях климата. Мероприятие состоится в 19:00 на базе «Молчановки».
Кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог, научный сотрудник Института земной коры СО РАН Александр Сизов сделает исторический срез изменений климата. Доктор физико-математических наук, астроном, профессор ИГУ Сергей Язев расскажет, как процессы, происходящие в космосе, влияют на климат нашей планеты.
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