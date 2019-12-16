НИЦ «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором Российской археолого-этнографической конференции

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научно-исследовательский центр «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором юбилейной Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК).

Пройдет она на площадке ИГУ 20-24 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба вуза. Поддержку конференции оказывает научно-исследовательская и просветительская общественная организация Центр палеоэтнологических исследований (Москва).

– РАЭСК является одной из крупнейших площадок для общения, обмена опытом и результатами исследований студентов и молодых ученых, занимающихся археологией, этнографией и антропологией. В ходе работы конференции молодые ученые смогут оценить уровень своих исследований и определить пути развития и совершенствования навыков и компетенций, имея стимул повысить качество своей научной работы, достичь новых успехов. Также форум направлен на воспитание в молодежной среде бережного отношения к историко-культурному наследию России, – сказала ответственный секретарь конференции, лаборант НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Александра Уланова.

Работа конференции пройдет по нескольким профильным секциям, будут организованы интересные лекции и мастер-классы от известных археологов, этнологов и антропологов.

Отметим, что РАЭСК начался с Иркутска. Конференция проходит ежегодно в разных городах, но каждая юбилейная традиционно проводится на базе ИГУ. В 2020 году РАЭСК состоится в 60-й раз. На сегодняшний день на участие подано 234 заявки из 58 образовательных, научных и музейных организаций городов России, Казахстана и Азербайджана.

Вниманию участников и желающих принять участие:

По многочисленным просьбам оргкомитет РАЭСК-60 продлил срок подачи заявок до 25 декабря 2019 года. Заявку можно подать, перейдя по ссылке: https://forms.gle/swMYotH9wNYQMGjw5 .

Оргкомитет РАЭСК-60 напоминает, что рукописи статей принимаются к публикации в электронном виде на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript до 20 января 2020 года. Требования к оформлению рукописи приведены в информационном письме № 1 (скачать на сайте НИЦ «Байкальский регион» ИГУ http://artifact.isu.ru/otkryt-priem-zayavok-na-1 ).