|Наука
|16.08.2019
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Новый для Тункинского нацпарка вид рукокрылых нашли учёные
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Бурятия, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском нацпарке проводятся полевые работы по изучению отряда рукокрылых – летучих мышей и крыланов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарков.
Местами исследования для полевых работ выбраны долина реки Сагаан-Угун, окрестности посёлка Аршан, урочище Бадары, местность Хонгор-Уула, окрестности посёлка Нилова Пустынь, слияние рек Белый и Чёрный Иркут.
Основным методом работы по рукокрылым стал отлов с помощью паутинных сетей. У отловленных зверьков измеряется длина предплечья и вес. Кроме того, проводится биопсия крыловой перепонки с фиксацией биоптата и мечение с помощью алюминиевых колец. Потом животных освобождают.
Уже получены первые данные в ходе исследований. Так в окрестностях села Монды отмечен новый вид для Тункинского национального парка, который ранее не встречался в отловах и не упоминается в литературных источниках – это северный кожанок. В местности Хонгор-Уула в сети попалась особь ночницы Иконникова, этот вид включен в Красную книгу республики Бурятия. Причем ночница Иконникова оказалась самкой, и при проведении исследований удалось выяснить, что особь недавно выкармливала детёныша, таким образом, следует вывод, что ночницы Иконникова в местности Хонгор Уула прекрасно себя чувствуют, размножаются и выращивают потомство.
По словам специалистов, одним из интересных периодов у рукокрылых является промежуток времени с конца июля и до первых чисел сентября, когда наблюдается так называемый сворминг – явление временной и массовой концентрации рукокрылых у входов в пещеры, это связано с периодом спаривания рукокрылых. Именно поэтому исследователи для проведения полевых экспедиционных работы выбирают время, совпадающее со свормингом летучих мышей.
Всего на территории национального парка Тункинский зарегистрированы 10 видов летучих мышей.