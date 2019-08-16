Новый для Тункинского нацпарка вид рукокрылых нашли учёные

Бурятия, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском нацпарке проводятся полевые работы по изучению отряда рукокрылых – летучих мышей и крыланов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарков. Местами исследования для полевых работ выбраны долина реки Сагаан-Угун, окрестности посёлка Аршан, урочище Бадары, местность Хонгор-Уула, окрестности посёлка Нилова Пустынь, слияние рек Белый и Чёрный Иркут. Основным методом работы по рукокрылым стал отлов с помощью паутинных сетей. У отловленных зверьков измеряется длина предплечья и вес. Кроме того, проводится биопсия крыловой перепонки с фиксацией биоптата и мечение с помощью алюминиевых колец. Потом животных освобождают. Уже получены первые данные в ходе исследований. Так в окрестностях села Монды отмечен новый вид для Тункинского национального парка, который ранее не встречался в отловах и не упоминается в литературных источниках – это северный кожанок. В местности Хонгор-Уула в сети попалась особь ночницы Иконникова, этот вид включен в Красную книгу республики Бурятия. Причем ночница Иконникова оказалась самкой, и при проведении исследований удалось выяснить, что особь недавно выкармливала детёныша, таким образом, следует вывод, что ночницы Иконникова в местности Хонгор Уула прекрасно себя чувствуют, размножаются и выращивают потомство. По словам специалистов, одним из интересных периодов у рукокрылых является промежуток времени с конца июля и до первых чисел сентября, когда наблюдается так называемый сворминг – явление временной и массовой концентрации рукокрылых у входов в пещеры, это связано с периодом спаривания рукокрылых. Именно поэтому исследователи для проведения полевых экспедиционных работы выбирают время, совпадающее со свормингом летучих мышей. Всего на территории национального парка Тункинский зарегистрированы 10 видов летучих мышей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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