|Наука
|03.04.2019
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Очередная серия выездных наблюдений глубокого космоса пройдет в Шелеховском районе
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Шелеховский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - До 7 апреля астрономическая обсерватория иркутского планетария проводит 46-ю серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой в Шелеховском районе.
Как сообщает пресс-служба планетария, в программе наблюдений – шаровое звездное скопление М13 в созвездии Геркулеса, галактики М81 и М82 в созвездии Большой Медведицы, галактика Водоворот (М51) в созвездии Гончих Псов, галактики в созвездии Волосы Вероники, трио галактик в созвездии Льва, галактики в созвездии Девы – в том числе галактика Сомбреро.
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