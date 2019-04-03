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03.04.2019

Очередная серия выездных наблюдений глубокого космоса пройдет в Шелеховском районе

Шелеховский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - До 7 апреля астрономическая обсерватория иркутского планетария проводит 46-ю серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой в Шелеховском районе.

Как сообщает пресс-служба планетария, в программе наблюдений – шаровое звездное скопление М13 в созвездии Геркулеса, галактики М81 и М82 в созвездии Большой Медведицы, галактика Водоворот (М51) в созвездии Гончих Псов, галактики в созвездии Волосы Вероники, трио галактик в созвездии Льва, галактики в созвездии Девы – в том числе галактика Сомбреро.

КООРДИНАТЫ:

  • Встречаются участники наблюдений в кафе «Каретный двор» на 72-м км Култукского тракта с 22:00 до 23:00 каждый ясный вечер до 7 апреля. Наблюдения продолжаются до двух-трех часов ночи. Подробности по телефону: 8-914-948-04-64.

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