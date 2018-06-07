Около 40 ученых со всей России и из Монголии съедутся на Ольхон на эко-конференцию

Ольхонский район, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Порядка 40 ученых из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Томска, Иркутска, Улан-Батора станут участниками конференции «Ольхон – модельная территория энергоэффективности и экологического развития».

Как сообщает пресс-служба проекта «Ольхон – территория экологического развития», мероприятие пройдет на острове 27-29 июня. В рамках него планируется представить новые технологии в сфере организации экообразования, строительства экодомов, создания экокомплексов замкнутого типа для обработки бытовых стоков ЖБО, строительства локальных очистных сооружений и другого.

– Кроме того, будут представлены технологии переработки органических отходов в полезные продукты, включая биогазовые технологии. Планируется подробно остановиться на биовегетариях, строительных технологиях, безвспашном земледелии, – рассказал один из организаторов конференции – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теплофизики СО РАН (Новосибирск) Игорь Огородников. – Предусмотрены два круглых стола, специальная площадка по взаимодействию представителей науки и надзорных органов, консультационная площадка для местного населения и площадка по обсуждению вопросов создания образовательных экологических программ для детей и молодежи Ольхона.

По словам Игоря Огородникова, Ольхон выбран для проведения подобного мероприятия не случайно. Во-первых, остров – обособленная, ограниченная территория, большую часть которой занимает национальный природный парк. На острове проживает небольшое количество местного населения, но туристический поток довольно велик. Во-вторых, здесь уже начата реализация экологических проектов. Так, на базе Никиты Бенчарова построен зимний компостирующий биотуалет, а на Сарайском пляже – его летний вариант. В обоих случаях применена солнечная энергетика.

Конференция пройдет в рамках проекта «Ольхон – территория экологического развития», ставшего летом 2017 года победителем конкурса президентских грантов. В качестве организаторов также выступают Институт теплофизики СО РАН (Новосибирск), ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Байкальский музей СО РАН, ИрНИТУ, ИГУ.