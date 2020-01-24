Остров на Байкале заселили краснокнижной ольхонской полевкой

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Остров Баракчин на Байкале ученые заселили единственным млекопитающим эндемиком этого района – ольхонской полевкой. Это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу Иркутской области.

Как рассказала заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по научной работе Светлана Бабина, Баракчин – изолированный остров, который никем не посещается. И заселение туда редкого и исчезающего вида – ольхонской полевки – уникальный научный эксперимент, ход которого интересен многим российским зоологам. Он реализуется при поддержке Российской академии наук.

– Сейчас этот зверь находится на грани вымирания и ученые пытаются понять, какова доля влияния на это человека, какова – природных факторов, – поясняет Светлана Бабина. – Раньше там этот вид жил. Потом на остров попал горностай, хотя такие расстояния звери по льду перебегают редко, и всю колонию уничтожил. То есть сейчас у нас нулевой старт, мы заселили остров молодой колонией и будем наблюдать, как без вмешательства человека в природе процесс будет развиваться.

В планах «Заповедного Прибайкалья» на 2020 год и другие научные исследования, связанные с сохранением различных видов животных и птиц. Так, ученые планируют заняться поисками мест обитания выдр, которые занесены в Красную книгу Иркутской области как редкий вид.

Раньше о местах обитания этих животных сведения ученым чаще всего предоставляли охотники. Но сейчас их интерес к такой добыче упал. И сейчас неизвестно, где и сколько выдр обитает в Иркутской области.

– В этом году мы будем обследовать всю свою территорию – 1,2 млн га – на предмет выявления мест обитания выдр. Мы собрали исторические сведения, где она обитала, и сейчас ведем масштабные работы по проверке этих мест, – говорит Светлана Бабина.

Еще один значимый научный проект этого года – изучение влияния ЛЭП на поголовье птиц в Тажеранских степях.

– Большинство линий электропередач там не оснащено птицезащитными устройствами, – говорит эксперт. – Долго эта проблема была неочевидной – там во многих местах пасется скот, и коровы уничтожают погибших птиц. Поэтому нужны частые выходы на маршруты вдоль всех линий электропередач – подсчитать, зафиксировать, чтобы было, что предъявить собственникам.

Кроме того, в планах на этот год – поиск колоний краснокнижного черношапочного сурка на Берегу бурых медведей в Байкало-Ленском заповеднике.