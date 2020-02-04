Первое заседание президиума Иркутского филиала СО РАН провели в столице Приангарья

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание президиума Иркутского филиала СО РАН состоялось 29 января в ИНЦ СО РАН. Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон и руководство иркутских академических учреждений представили врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву основные направления плана комплексного развития СО РАН на территории Иркутской области. – Иркутск для меня не чужой город, для меня это научный центр второй по величине в Сибирском отделении. Вы один из самых старейших центров. Решение очень многих проблем страны и Академии наук завязаны на вас. В прошлом году мы говорили про распоряжение правительства по комплексному развитию Сибирского отделения РАН. В 2019 году появилось несколько прямых поручений от президента и правительства РФ Академии наук, которые были переадресованы непосредственно вам. Прежде всего, это поручения по обеспечению опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, – сказал Валентин Пармон во вступительном слове. Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, он также рассказал Игорю Кобзеву о научном потенциале Сибирского отделения РАН. Были затронуты темы ликвидации отходов «Усольехимпрома», накопленного экологического ущерба БЦБК и экспертизы РАН. В план комплексного развития Сибирского отделения РАН вошло шесть основных предложений, реализация которых должна проходить на территории Иркутской области. По каждому из этих предложений были представлены краткие доклады. В национальном проекте «Наука» и Плане комплексного развития Сибирского отделения РАН обозначен крупнейший для России объект – Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, реализуемый Институтом солнечно-земной физики СО РАН. Комплекс включает в себя строительство крупнейших, уникальных научных объектов на территории Бурятии и Иркутской области для изучения ближнего космоса. – Главные объекты, которые пока строятся на территории Бурятии, – это многоволновой радиогелиограф и мезосферно-стратосферно-тропосферный радар некогерентного рассеяния – планируется завершить в 2020 году. Крупный солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала три метра находится на завершающем этапе проектирования и будет расположен в Тункинской долине, – сообщил директор Института солнечно-земной физики СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Медведев. Врио главы региона и директор ИСЗФ СО РАН обсудили возможное взаимодействие при строительстве объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН на территории Иркутской области. О проекте «Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Сибири» рассказал директор Лимнологического института СО РАН доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. – Эту программу мы разработали на фоне тех событий, которые произошли в 2019 году. Эти явления были и ранее, но менее масштабные. Это работа не только иркутских ученых, но и практически всех профильных институтов Сибирского отделения РАН. События прошлого года отчетливо показали, что администрации региона, контролирующим органам не хватает инструментария по предупреждению ситуаций и по моделированию их развития. Наработки, которые есть у СО РАН, могут быть в этом деле весьма полезны, – считает Андрей Федотов. Суть программы в том, чтобы разработать комплекс по постановке пилотных станций по мониторингу чрезвычайных ситуаций, DATA-центров обработки и развитию информационных сервисов, которые будут выдавать материалы, на основе которых можно будет принимать управленческие решения. – Водоемы, леса, атмосфера, геологические процессы, геохимический мониторинг, медико-эпидемиологический мониторинг. DATA-центры должны обрабатывать все эти данные. Когда мы верстали программу в августе прошлого года, было понятно, что она должна быть сделана в максимально короткие сроки. Поэтому в эту программу включили только те технологии, которые уже работают или находятся в высокой стадии готовности, – подчеркнул ученый. По подсчетам ученых, на реализацию проекта понадобится 925 млн рублей. По мнению Андрея Федотова, необходимо в ближайшие два с половиной года развернуть пилотные сети в республике Бурятия и в Иркутской области. Центр прогрессивных инновационных технологий в педиатрии «Реабилитация: инновации будущего» планируется создать на базе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ). – Показатели здоровья детей Сибири и Иркутской области не такие высокие, как нам бы хотелось. Цель нашего проекта – разработка и трансляция инновационных технологий медицинской реабилитации детей и подростков СФО с целью повышения качества и доступности медицинской помощи и создание современной инфраструктуры, – рассказала директор НЦ ПЗСРЧ член-корреспондент РАН Любовь Рычкова. Работа Центра будет базироваться на достижениях фундаментальной науки. В НЦ ПЗСРЧ проходят повышение квалификации специалисты из многих регионов России. У Центра высококвалифицированный кадровый потенциал, современное реабилитационное оборудование, соответствующее мировым стандартам. О проектах Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН рассказал его директор, член-корреспондент РАН Валерий Стенников. Ученые этого института совместно с Институтом теплофизики имени Кутателадзе СО РАН (Новосибирск) работают по вопросам малой и альтернативной энергетики. – Мы выходим на пилотные проекты для низкосортного топлива, у нас есть установки малой мощности, которые позволили бы сократить завоз дизельного топлива в отдаленные районы. Это альтернативные источники энергии на природоохранной территории озера Байкал. Сегодня очевидно, что кроме электроэнергии для теплоснабжения других вариантов у нас нет. В Байкальске, помимо отходов БЦБК, очень тяжелая проблема с энергетикой, – считает Валерий Стенников. Один из пунктов плана комплексного развития СО РАН предусматривает создание на территории Прибайкалья, включая остров Ольхон, Геопарка «Байкал» по стандартам ЮНЕСКО. Проект будет интересен ученым, студентам и школьникам для образовательных практик и людям, которым интересен Байкал. Кроме этого, в геопарке будет возможность осуществлять контроль за экологической обстановкой. Научно-просветительский комплекс «Байкальский музей естественной истории» уже был поддержан правительством России. Одна из целей проекта – формирование экологического мировоззрения и вовлечение различных слоев общества в научные исследования, экологическое образование и природоохранную деятельность. Сроки реализации проекта 2020-2026 годы. Игорь Кобзев отметил, что уделяет большое внимание научному обоснованию решения проблем Иркутской области и запланировал встречи с руководителями академических учреждений в канун Дня российской науки для детального обсуждения вопросов. В завершении первого заседания президиума ИрФ СО РАН Игорь Кобзев и Валентин Пармон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности между Иркутской областью и Сибирским отделением РАН. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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